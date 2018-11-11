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من المراكز الشعبية المهمة في الكويت إبان الخمسينيات من القرن العشرين مركز له أهميته الاجتماعية والثقافية هو «نادي المعلمين» وكان هذا النادي يجمع المعلمين الكويتيين الذين بدأت أعدادهم في التزايد، إضافة إلى من رغب من المعلمين غير الكويتيين في مشاركة إخوانهم في هذا العمل فانخرط في عضوية النادي عدد لا بأس فيه من الطرفين.

ومن أهم الأعمال التي قام بها هذا النادي إصدار مجلة «الرائد» التي بدأ

العدد الأول منها في الظهور إلى الناس في شهر مارس لسنة 1952م واستمرت - بعد ذلك - تقدم كل شهر جديدا يسعى الجميع إلى تلقفه من الأسواق والاطلاع على كل ما يحتويه من فوائد في المجالات الثقافية والاجتماعية المختلفة، وكان من حسن حظ القائمين على مجلة الرائد أن تحظى برعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الرئيس الفخري للنادي، ورئيس المعارف المرحوم الشيخ عبد الله الجابر الصباح مما أعطاها القدرة على الاستمرار فترة لا بأس بها، إلى ان توقفت بعد أن أدت الكثير للوطن ولأبنائه، وذلك في شهر يناير لسنة 1954م بعد أن صدرت منها الأعداد التي كان آخرها العدد الخامس للسنة الثانية.

ولقد قام مركز البحوث والدراسات الكويتية - مشكورا بإعادة طبع ما صدر منها كاملا في ثلاثة مجلدات. وذلك بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وقد تم ذلك في سنة 1999م.

ولقد كانت مجلة «الرائد» سجلا اجتماعيا وثقافيا للكويت، وكان حرصها على وضع الصور للأحداث التي تمر بالبلاد مفيدا للغاية فعن طريقها حفظت من الأحداث ما لا يمكن لنا الحصول على أخباره مفصلة ولا صوره كاملة إلا عن طريق هذه المجلة.

أشرف على إصدار «الرائد» كل من المرحوم حمد الرجيب والمرحوم فهد الدويري والمرحوم أحمد العدواني. وهم من الرواد الأوائل في عالم الثقافة والفنون والآداب فى الكويت، وكل منهم علم لا يمكن أن ينسى في تاريخ البلاد، وقد أسهموا في مجالات ثقافية عدة حتى إننا لنقول إن معظم ما نراه من نهضة ثقافية إنما تم بسبب الغرس الذي غرسه هؤلاء الرجال، الذين أصبحت سيرتهم نبراساً للأجيال القادمة، يستدلون به على الطريق المؤدي إلى النهضة والتقدم.

ويعتبر نادي المعلمين من أقدم الأندية في الكويت، ولم يكن قبله من الأندية الا النادي الأدبي الذي تأسس في سنة 1922م، وحين جاء بعده نادٍ آخر في سنة 1940م، لم يكتب له النجاح فمات في مهده، أما نادي المعلمين فقد تأسس في سنة 1951م، باهتمام ومتابعة من الأستاذ الشاعر عبدالمحسن الرشيد الذي جمع المعلمين لذلك في المدرسة الأحمدية وعرض عليهم الفكرة التي نالت تأييدهم، واستخرج هؤلاء الترخيص بافتتاح النادي، وقد رحب مجلس المعارف يوم ذاك بهذا العمل، واقترح طباعة القانون الأساسي للنادي، كما قرر مساعدة النادي ماليا، وسمح لأعضائه باستخدام ساحة المدرسة القبلية للألعاب الرياضية في إجازة الصيف، ووافق على مشروعه الخاص بتعليم الكبار.

وصف الأستاذ عبدالمجيد حسين موقع النادي فقال إنه: أنشئ بالشارع

الجديد في بيت مؤجر بالقرب من مبنى البنك المركزي السابق على التقاطع مع شارع علي السّالم [حتى] سنة 1953م، ثم انتقل إلى بيت في منطقة الصالحية، شمالي مبنى بلدية الكويت الحالي، وذلك في سنة 1958م».

كان نادي المعلمين نشطا في كافة المجالات وبخاصة عندما انتقل إلى مقره الكائن في المنطقة الأخيرة، فبالإضافة إلى مشروع محو الأمية، كان يقدم الندوات والمحاضرات، ويستقبل الأدباء والشعراء من خارج الكويت ويعرض المسرحيات، وينشر مجلة الرائد، ويقدم مقترحاته إلى دائرة المعارف بما يفيد العمل التربوي في ذلك الوقت. وقد استمر النادي في مقره هذا حتى سنة 1959م حيث تم حله أسوة بالأندية والجمعيات الأخرى التي حُلت آنذاك. ولكن هذا النادي عاد في سنة 1962م تحت اسم جمعية المعلمين.

وَيُذكِّرنُاَ الحديث عن نادي المعلمين بالحديث عن ناد اخر سبقه في النشأة و كان له نشاط كبير في المجال الذي أنشئ من أجله و هو النادي الأدبي.

ومما يذكر للنادي الأدبي من الأعمال إضافة إلى ما نشأ النادي من أجله أننا وجدناه يُقرِّب العلماء البارزين في مختلف الدول العربية فيدعوهم إلى زيارة الكويت ويقيم لهم الاحتفالات، ويجعل لهم مجالاً للحديث أمام عدد كبير من الحاضرين عن أنفسهم وعن بلادهم وعلمهم الذي حصلوا عليه، فيستفيد المستمعون الفوائد الكبرى.

وممن زار الكويت بدعوة من هذا النادي الشيخ محمد الشنقيطي فقد جاءها في شهر رمضان لسنة 1343هـ (1925م) فأقام له النادي حفلة تكريم دعا إليها وجوه الكويت فاستمع الضيف إلى ترحيب المرحبين، وأشعار الشعراء منهم.

وتحدث من جانبه الحديث الذي كان الحاضرون في أمل سماعه للاستفادة منه.

وكان ممن وقف في الحفل ممتدحا الضيف دالاً على أعماله وفضائله وعلمه السيد سليمان العدساني الذي ألقى قصيدة قال فيها:

يــاقــوم إن نزيلكم

هذا هو الرجل الوحيـد

الناطق الحــق الصرا

ح، وإنــه فـي ذا فريد

إنـي وقفت خطيبكم

يا ليت شعري هل أجيـد

يا شــيخ أنت رجاؤنا

في نهضة النشء الجديـد

عصر الخرافـة قُوِّضَتْ

أركانه حتى أبِيدْ

يا شــيخ أنت سهامنا

إن كــابر الخصم العنيـدْ

ثابر فخلفُك عُصبةً

قد أقسمت ألا تَحيـدْ

فَـــتَخَطَّ للعليـا بها يا صاحب الرأي السديد

وليست هذه الأبيات هي كل قصيدة الترحيب بالشيخ الشنقيطي التي ألقاها سليمان العدساني في حفل التكريم بل لقد كانت قصيدته أطول من ذلك، وقد اكتفينا بما قدمناه منها، ولم يكن أمامنا إلا الاكتفاء بما قدمناه.

ولم يكن الشنقيطي هو الضيف الوحيد الذي احتفى النادي الأدبي به، فإن هذا النادي قد أقام حفلاً مماثلاً كرم فيه الشيخ الزعيم عبدالعزيز الثعالبي الذي مر بالبلاد أثناء قيامه برحلة واسعة في البلدان العربية والإسلامية فاهتمت الكويت بمجيئه، ونال ما يستحقه من الإكرام والتقدير، وأقام له النادي الحفل التكريمي الذي أشرنا إليه.

وفي هذا الحفل أيضاً - وقف السيد سليمان العدساني مشاركاً بالترحيب بالضيف الذي كان يستحق كل الترحيب فقد كان له دور في إحياء الحياة الاجتماعية والسياسية في بلده، ولم يكتف بذلك بل لقد استطاع أن يقوم بدور مهم وشامل في عدد من بلدان العالم الإسلامي والعالم العربي حتى كان . صيته ذائعاً في كل مكان، وعرف بجهاده الطويل، وطموحه إلى آمال عالية تحقق تقدم هذه البلدان وأهلها.

يقول الشاعر من قصيدته:

أنت عبدَ العزيز أعلى مقاماً

كلما رمُت وصفكم في كلامي

فاغضض الطرف لا تلمني إذا ما

جاء وصفي لكم بدون المقام

وعلى الرغم من قصر المدة التي دام فيها النادي الأدبي بين أرجاء الكويت. فقد كان مناراً عالياً، وكانت له أعمال جليلة، وعلى الأخص في التعرف بمثل هذين الرجلين.

