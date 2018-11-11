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الوفيات


بتله راشد مجبل العازمي، زوجة فهد مبارك العازمي 70 عاما، شيعت، الرجال: الرحاب، ق 3، ش 7، م 27، ت: 65655544، النساء: العارضية، ق 10، الشارع الاول، ج 13، م 30، ت: 65554455.
سلوى حسين جاسم، أرملة حبيب رمضان عباس 72 عاما، شيعت، الرجال: حسينية سيد محمد، سلوى، ش 2، ت: 65749093، النساء: صباح السالم، ق 9، ش 3، ج 4، م 29 العصر فقط، ت: 65700058.
خليفة حمد عبدالله اليحيى 28 عاما، شيع، الرجال: الاندلس، ق 6، ش 101، م 54، ت: 65814545، 24800393، النساء: جنوب السرة، ضاحية السلام، ق 3، ش 303، م 13، ت: 66566599.
بدرية مهلهل عبدالرحمن البدر، أرملة سعود ناصر النصف، 76 عاما، التشييع الحادية عشرة من صباح اليوم، الرجال: شارع الخليج العربي، ديوان البدر، ت: 99494779، 98786866، النساء: القادسية، ق 6، ش 61، م 11، ت: 97126456.
خليفة علي الغافل الصليلي 79 عاما، شيع، الرجال: سعد العبدالله، ق 3، ش 301، م 104، ت: 97582299، النساء: الواحة، ق 3، ش 1، م 3، ت: 97502285.
منى صالح حسن الحجيرات، أرملة عبداللطيف علي العطار 52 عاما، شيعت، الرجال: الدعية، ق 2، ش 27، م 8، حسينية بوحمد، ت: 99761103، النساء: الرميثية، ق 7، ش 74، م 35.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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