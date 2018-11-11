آراء

سهيل هو اسم لنجم تعددت تسمياته وأشهرها النجم اليماني وكان طلوعه بمثابة بشرى لأهل البادية وأهل البحر حيث تبدأ تتغير طبيعة الطقس فتقل الحرارة تدريجيا حتى طلوع الوسم ونزول الأمطار. ولهذا فقد كان طلوعه سببا للتفاؤل و للحذر في ان واحد فكما اعتادوا ان يقولوا قديما. «ان دلق سهيل لا تأمن السيل». والحقيقة حضرني ذلك المثل ونحن نتابع تلك السيول الجارفة التي ظهرت على الكويت جراء كمية الأمطار الكبيرة حيث راح ضحيتها احد الغارقين في تلك الشوارع التي تفتقد الى التصريف المناسب للمياه ناهيك عن الأضرار المادية التي تكبدها الكثيرون. وبالرغم من ان الكويتيين يتطلعون للمطر حيث يصلون الاستسقاء كل عام ومنذ زمن بفعل ندرة الأمطار ولكنها حينما أتت تحولت الى كارثة بفعل ضعف البنية التحتية وعدم جهوزية عدد من المناطق.

والحقيقة ان هناك الكثير من الجهات الحكومية التي اجتهدت بقدر استطاعتها الا ان الاشكالية لا تكمن في الاجتهاد في وقت الأزمات بل الادارة الفعالة للازمات والقدرة على تجنبها قبل وقوعها بزمن وهنا تكمن الاشكالية الحقيقية التي وقعت فيها الحكومة فإدارة الأزمات لا تعني تشكيل غرفة عمليات والنظر في شاشات التلفزيون وما يورد من اخبار جراء السيول بل الادارة تكمن في الجهوزية الحقيقية لأي كارثة كانت طبيعية ام غير طبيعية. بل الاغرب في النهج الحكومي أنه في عز تلك الأزمة هناك خلو في مناصب القياديين المسؤولين المباشرين لادارة تلك الأزمة؟ بفعل الإقالة والتي بدأت بإقالة البعض وإحالة اخرين للتحقيق لتنتهي عند تقديم وزير الاشغال استقالته فمن سيدير الأزمة؟ والحقيقة ان هذه الاستقالات او الاقالات في كثير من الحالات تتم بعد السيطرة على الأزمة ومعالجتها ليفتح بعد ذلك التحقيق والوقوف على مسببات الأزمة والإخفاق في ادارتها.

والسؤال الأكثر طرافة بعد استقالة وزير الاشغال هل البديل سيكون اكثر نجاحا؟ مثلت الأمطار رحمة للارض وشكلت أزمة كبيرة للحكومة في نهجها وآلية تعاطيها مع الامور واختيار الوزراء والكفاءات القادرة على العمل. والمصيبة الأكبر في الاعمال الحديثة المنجزة في المدن الجديدة التي شيدت حديثا فهل ستتم محاسبة تلك الشركات وتتمكن الحكومة من بفتح ملفات الفساد في تلك المدن الجديدة؟

لقد اصبح من اللازم ان تبتعد الحكومة عن آلية توزيع الحصص وضمان الولاءات والتنفيع و«هذا ولدنا وذاك ما نعرفه» وغيرها من اليات بالية في الاختيار والانتقاء وتنحاز لابنائها من الكفاءات من المهندسين والأطباء وغيرهم من المهنيين القادرين على العمل بمهنية عالية مجنبين البلد هذا الدمار وحالة الانهيار والفشل التي يشعر بها الجميع مع كل أزمة طارئة صغرت أم كبرت. ولتعتض الحكومة بمقولة اجدادنا «ان دلق سهيل لا تامن السيل».

