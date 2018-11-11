آراء

تصور معي لو استحوذ تاجر على معلومات تتنبأ بصعود أسهم الشركة الفلانية فما الخطوة التي سيقوم بها، أي رجل متجه لبوابة الطائرة وصلته رسالة على هاتفه تؤكد أن هناك عطلاً خطيراً بالطائرة التي سيركبها، ومريض قدم له الدكتور معلومة عن الدواء الذي فيه آثار جانبية سيئة على صحته، أو مسؤولاً نزيهاً استلم معاملة في ظاهرها الصحة وباطنها مخالفات جسيمة لا يدري عنها، أو امرأة حامل لم تعرف جنس الجنين بعد لكنها متحمسة لشراء وتجهيز حاجات المولود الجديد، وزوج يشتري هدية لزوجته باهظة الثمن تستلمها هي بكل برود لأن الهدية لا تتماشى مع ذوقها، أو رجل مسافر تُسرق محفظته وفيها نقوده وبطاقاته البنكية، وأمثلة أخرى تعبر ببالك أنت عن مدى تأثير المعلومة وتحديدا من ناحية الدقة والوقت لاتخاذ القرار المناسب.

دقة المعلومة تعبر عن حجم المخاطرة في اتخاذ القرار، فالتاجر وبناء على المعلومات قرر شراء كم كبير من أسهم الشركة وخلال فترة وجيزة تكبد خسائر ضخمة بسبب خطأ في التقرير، ولو بحث الزوج لمعرفة نوع الهدية لاختار لزوجته ما يفرحها، ولم تنفع المسؤول نزاهته فعندما تم اكتشاف المخالفات قامت الادارة القانونية بالتحقيق معه وأصبح في دائرة الشبهات. أما الوقت فهناك مجال محدد خلاله يتفاوت تأثير القرار ويصنف بالمتسرع والمناسب والقرار المتأخر، فمعرفة المريض للآثار الجانبية للدواء قبل أخذه سيجنبه المخاطر، والرسالة بلا فائدة إن وصلت للرجل وهو على متن الطائرة وقد تم اغلاق هاتفه، والحامل لو علمت أنها حامل بولد لما اشترت ملابس وردية وصبغت الغرفة باللون الزهري وعلقت صور أميرات ديزني، وتأخر المسافر بإبلاغ البنك عن سرقة محفظته كبده مبلغاً سحبه السارق من البطاقات.

واسرح أنت بذاكرتك لاسترجاع تحديدا القرارات الرئيسة الخطأ بسبب معلومات غير صحيحة أو تكون قد تسرعت أو تأخرت فيها، ومن المؤكد الزمن لن يعود بنا لتصحيحها لكن هناك وقت أمامنا للتعلم من أخطائنا.

تمر المعلومة بمرحلة التحليل قبل اتخاذ القرار وهي مرحلة يكمن فيها التحدي الأكبر، فالبحث عن معلومة تناثرت عبر مصادر منها الموثوقة والكثير منها مصادر تتسابق على تقديم معلومات خطأ بسبب أو بدون سبب، وهنا نستشعر المخاطرة فمهما كانت آلية وحداثة أسلوب التحليل الذي يبدأ بنمط معهود من آليات بسيطة وتتطور حسب تعقيدها وأياً كانت هذه الآليات تبقى المعلومة هي التي تصنع الفرق بين قرار ناجح او فاشل، وبالمقابل حتى وصولك لأعلى جودة من القرار فما فائدته لو لم يقدم في فترة زمنية تجعل منه قراراً مؤثراً.

على مستوى الكيانات الكبيرة من شركات ومؤسسات يشكل القرار عنصراً يبني أو يهدم فالقرار مكلف والمخاطر لها صدى، ولهذا تضخ شركات العالم مبالغ هائلة لبناء المعلومات وإدارتها لدعم القرار والعمل على تقنين الكلفة وتعظيم الفائدة، أما مرحلة التحليل فتتسابق الكيانات خلالها لصناعة آليات معقدة وعلوم وفنون لتحليل المعلومات وتقود التكنولوجيا التحول الى الديجيتال (العالم الرقمي) ببرامج التحليل والذكاء الصناعي ومراكز ذكية والتي تهدف للوصول الى القرار الاصلح بالوقت المناسب.

وعلى المستوى الشخصي أصعب القرارات في حياتك هي السريعة والتي تأتي في كثير من الأحيان كردة فعل لحدث أو جملة تفاعلت معها بدون تحليل وبادرت باتخاذ القرار تجاهها. عزيزي التأكد من المعلومة واعطاء وقتك للتحليل جزء مهم في الوصول إلى قرار مرضي وحتى القرار الآني تحتاج فقط إلى ثوان من التحليل لذا ادعوك...

لأن تأخذ نفساً عميقاً

هذا النفس قد يغير من حدة مشاعرك ويعطي العقل وقتاً لأن ينظم معلوماته ليأخذ قراراً متوازناً.

