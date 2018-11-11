آراء

تتوالى الإنذارات على كويتنا الحبيبة حتى نحتاط لأي كارثة - لا قدر الله - وعبر عدة سنوات مرت لم تشفع لنا الانذارات والدروس التي كانت تتوالى علينا بداية كل شتاء لكن للاسف الشديد إن الفساد الذي بات أسلوب حياة لدينا استشرى وتغلغل في كل جنبات حياتنا حتى كدنا لا نعتبر من هذه الدروس بل واننا اصبحنا معتادين يوماً بعد آخر على سماع فاجعة وكارثة نتجت عن فساد ما أو إهمال هنا وهناك، فمع وقع أول مؤشرات الشتاء وبداية الامطار انكشف المستور وكأن هذه الامطار تريد أن تحذرنا من أن هناك من يعبث في مقدرات بلدنا ويستهين بأمنها وسلامتها.

إن الآثار الناجمة عن هطول هذه الامطار تؤكد بما لا يدع مجالا للشك اننا نحتاج إلى بناء دولة وإصلاح شامل لكل وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها بل أقول أكثر من ذلك انه ليست وزارة الاشغال أو البلدية فقط التي تحتاج إلى نفضة بل يحتاج كل مواطن وكل مسؤول وكل مقيم إلى كشف حساب عن ضميره وعمله واخلاصه لوطنه.

إن الوطنية وحب الوطن ليسا بالشعارات والهتافات بل بمراعاة الانسان لضميره وعطائه في عمله وجهده لكن ما نرى عكس ذلك تماماً، فالموظف كل همه الراتب والمعاش والدوام وإنجاز عمله آخر شيء يفكر فيه فكم لدينا من موظفين يملؤون المكاتب يأتون فقط من أجل اثبات البصمة ثم يبدأون في اختراع الأعذار للانصراف والخروج ولا يفكر أي منهم هل اعطى لوطنه أو هل أخلص في عمله وبذل جهده؟! لا والف لا، الكل يبحث عن معاشه وراتبه وليذهب العمل إلى الجحيم.

نعم نحتاج إلى نفضة وكشف حساب لمعرفة مكامن الخلل في وزاراتنا. فهذه الأمطار تنذرنا بما هو أشد، فكويتنا التي لم تبخل علينا أبداً تحتاج منا إلى العطاء والحفاظ عليها ورغم إمكاناتنا الجيدة وامكانات وزاراتنا من عمالة وآليات وموظفين وغيره إلا اننا غرقنا فوراً ولو زادات الأمطار أكثر من ذلك لا قدر الله لرأينا كوارث كبيرة.

إن توقعاتي الحالية رغم كل هذه الانذارات هو عدم تغيير نهج الحكومة ومؤسساتها تجاه عمليات الفساد المستشرية في معظم الدوائر فقد وعدت الحكومة قبل ذلك باصلاح شبكات المجاري وتعبيد الطرق والجسور إلا ان شيئاً من ذلك لم يحدث.

كما ان العاصفة كشفت حجما كبيراً من تقصير المسؤولين في وزارة الاشغال حيث سقطت من أول اختبار.

إننا نحتاج الى فتح تحقيق شامل لمحاسبة كل مقصر بل نحتاج الى الضرب بيد من حديد على من يستهين في عمله ولا يؤديه على أكمل وجه.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

