آراء

لا مراء في أن نصوص الدستور تستوي على قمة القواعد الآمرة، وأن تلك النصوص لا تتعارض أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار نسيج متماسك ينتظمها وأن الاعتبارات العملية ليس من شأنها تغيير أحكام الدستور أو تعديل الاستدلال عليها، بتفسير نصوصها تفسيراً يصرفها الى غير معناها، أو يفرغها من مضمونها، إذ أن لكل نص منها مضموناً قائماً بذاته لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينفك عنها أو ينافيها أو يسقطها بل يتساند معها في تحقيق الأغراض التي ترنو إليها وتجمعها المقاصد الكلية المنشودة منها.

وفي الذكرى السادسة والخمسين لصدور الدستور الكويتي الذي صدر في 11/11/1962 والذي يتألف من 183 مادة موزعة على خمسة ابواب، اولها عن الدولة ونظام الحكم، والثاني عن المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي، والثالث عن الحقوق والواجبات العامة والرابع عن السلطات الذي اشتمل على خمسة فصول جاء الاول منها على شكل احكام عامة والثاني عن رئيس الدولة والثالث عن السلطة التشريعية والرابع عن السلطة التنفيذية والخامس عن السلطة القضائية، اما الباب الخامس من الدستور فقد احتوى على نصوص الاحكام العامة والمؤقتة.

لا يسعني الا ان اكرر وأردد جزءاً من النطق السامي والخطاب الاميري لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر.

«وإذا كانت الحقوق الدستورية للنائب واجبة الاحترام .... فإن من الضروري إدراك أن تلك الحقوق ليست حقوقاً مطلقة، فهي مقيدة بشروط وضوابط تكفل انضباطها، وعدم انحرافها وخروجها عن غاياتها وأهدافها.. ولا يجوز بمن أنيط بهم الحفاظ على الدستور والقوانين مخالفتها وعلى مشرعي القوانين ومنفذيها أن يكونوا هم القدوة الحسنة باحترامها والالتزام بها، لكي ينضبط العمل البرلماني في مساره الإيجابي المنشود.

فما قيمة وجدوى أحكام الدستور والقوانين وقرارات المحكمة الدستورية إذا تم تجاوزها ؟

وبحكم موقع المسؤولية والأمانة التي أحملها في عنقي أقول بكل صراحة وجدية: لن أسمح بأن نحيل نعمة الديمقراطية التي نتفيأ بظلالها إلى نقمة تهدد الاستقرار في بلدنا وتهدم البناء وتعيق الإنجاز.

تعلمون أنني من جيل المؤسسين المخضرمين أعضاء المجلس التأسيسي الذي كانت مهمته إعداد مشروع الدستور، ولازلت أذكر - ولاشك أن الأخوة الأحياء من أعضاء المجلس التأسيسي متعهم الله بموفور الصحة والعمر المديد كذلك يذكرون - ما حفلت به مداولات ومناقشات المجلس التأسيسي ولجانه من المخاوف، والهواجس، والمحاذير من احتمالات إساءة استغلال بعض نصوص الدستور مستقبلا، ومن المحزن أن كثيرا من تلك المخاوف والهواجس والمحاذير قد تحقق واقعا اليوم، وإذا رجعتم إلى سجلات المجلس التأسيسي ولجانه فسترون بأنفسكم حقيقة ذلك».

لقد جاء دستور دولة الكويت كنتيجة طبيعية لعدد من المطالبات والمشاورات التاريخية وهو جهد الرعيل الذي سبقنا وهو اتفاق الحاكم والمحكوم وهو علامة مشرفة فى تاريخ البلاد كما انه يقدم للموطن مزيدا من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية فى ظل الرعاية الابوية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظهما الله.

