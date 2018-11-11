آراء

أهل النوبة مجتمع راقٍ ومتحضر.. يمتازون بإرث حضاري متنوع وخصائص ثرية ومتميزة ومتفردة. ومن ضمن أسفاري في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي العاصمة الإماراتية أبو ظبي على وجه التحديد. سألني صديق إماراتى.. لماذا أنتم مختلفون؟ فكان ردي بأن لنا لغة خاصة بنا لا ينطقها ولا يفهمها غيرنا.. ولنا حضارة عمرها آلاف السنين تذهب الى عمق الزمن. كما ان عادتنا وتقاليدنا تختلف تماما عن غيرنا سواء في الافراح او الاتراح.. تكامل وترابط مستمر في جميع دول العالم والتواصل مع الأهل في النوبة الأم لاعانتهم ومساعدة الأهل هناك في الارض الطيبة الحبيبة.

ولا ينتهي الامر عند تلك المعطيات بل يتجاوزه الى الطباع الهادئة.. ومحبة الخير للغير.. والطيبة والاصالة والامانة.. والتسامح الامحدود....

وأعود الى صديقي الاماراتي قائلا.. تسألني لماذا نحن مختلفون؟ وكأنك تفتح بوابة واسعة الى حيث القيم والمعاني والمضامين الكبرى..

يتفرد أهل النوبة بانهم عاشوا على ضفاف نهر النيل الخالد وتلك الحياة وذلك النهر العظيم بات جزءا من حياة وثقافة اهل النوبة.. وهم يختلفون في موسيقاهم وأغانيهم التى تجذب الوجدان حتى لو لم يفهم الاخرون لغة اهل النوبة.

موسيقاهم ثرية برقيها وعذوبتها. تتحدث عن جمال اختلافهم وتعكس ذوق المستمع فهناك من الفنانين الذين صالوا وجالوا في بقاع المعمورة حاملين موسيقى وأغاني اهل النوبة الى كل مكان ومنهم الراحل حمزة علاء الدين والفنان علي كوبان وحسن جزولي وعبدالله باطا وشعبان عوض رحمهم الله - هؤلاء العمالقة الافذاذ الذين حملوا النوبة بين ضلوعهم الى انحاء العالم.

وتمضي المسيرة حيث تظل الموسيقى تصدح عبر اجيال أبناء النوبة ومنهم الفنان القدير محمد منير وحسين بشير وحسن الصغير وفكري الكاشف وعيسى تميم وبيسنبيس وهشام باطا ومجدي باطا وعبدالرحمن العمدة والشاب المتجدد مالك وهو من الوجوه التي تكمل المسيرة بعشق وانتماء للموسيقى والالحان النوبية.. فالنوبة ولادة جيل يكمل الاخر. وهكذا الامر على صعيد الشعر ونتوقف عند الشاعر المخضرم ناصر الحاج الذى لا تزال مفرداته حاضرة عبر الاجيال والزمن والموسيقار صاحب الألحان العذبة موسى حسن خليل.

النوبي واجهة مشرفة اينما حل وفي اى بقعة من بقاع الارض كان..

ونظل نفتخر بالاختلاف.. فهو عنواننا الى العالم باننا حاضرون.. وباقون.

