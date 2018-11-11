أول النهار

شارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عصر أمس في تشييع جثمان أحمد براك الفضلي الذي لقي حتفه إثر السيول التي ضربت الفحيحيل مساء أول من أمس.

من جانب آخر، اكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان الاولوية القصوى في الساعات القادمة تكمن في التعاون والتعاضد مع اجهزة الدولة المعنية من داخلية وجيش وحرس وطني واطفاء واشغال واسعاف وغيرها والالتزام بتعليماتهم من اجل عبور الاثار الانية والفورية لموجة الامطار الغزيرة.

واضاف «بعد عبور تلك المرحلة الدقيقة وضمان سير الامور بأقل الاضرار وخاصة الحفاظ على ارواح المواطنين والمقيمين، تأتي بعدها حتما مرحلة تعويض المتضررين ومحاسبة المقصرين».

جاء ذلك في تصريح صحافي للغانم خلال تواجده أمس عند جسر المنقف الذي شهد اضرارا كبيرة جراء الامطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد. وقال «ضمان ارواح البشر مقدم على كل شيء في مثل تلك الحالات، اما الاضرار المادية فيمكن حلها لاحقا، وعلينا التعاون و(الفزعة) وشحذ الهمم والالتزام بكل التعليمات من اجل ضمان سلامة البشر»، مثمنا عاليا العطاء الكبير لابناء الكويت في جميع القطاعات المعنية والتي تتعامل منذ يوم امس دون توقف مع اثار الامطار الغزيرة.

وأكد الغانم «المرحلة الحالية هي مرحلة فزعة تحتاج الى تعاون وتضافر والى تشجيع ورفع الهمم ومن ثم تأتي حتما مرحلة تعويض المتضررين عن أضرارهم ومحاسبة أي مسؤول عن أي قصور موجود». وقال الغانم «حالياً أنا بين المنقف والصباحية في جسر المنقف وأرى بعيني المجهود الجبار الذي يقوم به اخواني في الداخلية والأشغال والاطفاء والقطاعات الأخرى».

وأضاف الغانم «أقل ما نقوم به أن نكون موجودون في المكان، ونشكر ونشجع أبنائي وأخواني في وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني والدفاع المدني والاعلام وكل الكوادر التي تعمل على تخفيف الأضرار الى أدنى حد ممكن وانقاذ الأرواح والقيام بواجبهم». وحول الاجتماع النيابي الحكومي اليوم قال الغانم «لمن سأل حول لماذا لم يعقد الاجتماع اليوم السبت، اقول لهم كيف ندعو الى اجتماع اليوم وجميع القيادات الامنية والفنية موجودون في الميدان للتعامل مع آثار الامطار، وهو امر ذو اولوية بالنسبة لنا حاليا». وأضاف «غدا ان شاء الله سيكون الاجتماع وسنناقش فيه كل الامور والجوانب المتعلقة بالوضع». وعلى صعيد متصل ذكر الغانم ان أكثر من 200 ضابط وعسكري من حرس مجلس الأمة تطوعوا لمساعدة القطاعات الأخرى من اجل تخفيف الأضرار ومحاولة انقاذ الأرواح والاستعداد لموجة الأمطار القادمة.

