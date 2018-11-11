أول النهار

أعلنت وزارة الدفاع أول من أمس الجمعة عودة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إلى البلاد بعد رحلة علاج. ونقل البيان عن النائب الأول وزير الدفاع قوله لدى وصوله البلاد «أود أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن خالص تقديري وشكري لحرص واهتمام والد الجميع صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى العم عميد الأسرة سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ولأسرة آل الصباح الكرام على متابعتهم الدائمة لي خلال فترة علاجي».

وأضاف «الشكر والعرفان موصول لمرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة ولسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وللأخوة الوزراء والنواب الافاضل ولإخواني المواطنين والمواطنات الكرام وأبنائي وإخواني منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين لما غمروني به من خالص الدعاء والذي كان خير معين بعد الله عز وجل» سائلا الله للجميع دوام الصحة والعافية. وأعلنت وزارة الدفاع أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح يعتذر عن استقبال المهنئين لعودته إلى البلاد سالما من رحلة علاج بسبب حالة الطقس. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إنه نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد وما صاحبها من أضرار على المواطنين يأسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن عدم إمكانية الاستقبال الذي كان مقررا لها مساء الأحد المقبل في نادي ضباط الجيش حتى إشعار آخر. إلى ذلك، تقدمت رئاسة الأركان العامة للجيش بأحر وأطيب التهاني للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بمناسبة عودته إلى البلاد سالما بعد رحلة علاجية.

جاء ذلك في بيان صحافي لرئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح نقلته مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بـ(الدفاع).

وتقدما باسميهما ونيابة عن كل منتسبي الجيش الكويتي من ضباط وضباط صف وأفراد بأحر وأطيب التهاني للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة عودته إلى البلاد سالما. وابتهلا إلى المولى عز وجل أن يمد الشيخ ناصر الصباح بموفور الصحة ودوام العافية وأن يستكمل مسيرة العمل والإنجاز لخدمة الكويت الغالية، ودعيا الله تعالى أن يديم على كويتنا الغالية نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

