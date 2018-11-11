الأولى

شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على ضرورة متابعة الاستعدادات لمواجهة جميع الاحتمالات نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية، مؤكدا اهمية تقصي أي وجه من أوجه الخلل أو التقصير أو التهاون، ومحاسبة المسؤولين عنه سواء كانوا من الأفراد أو من المؤسسات أو الشركات من خلال اجراء تحقيقات عاجلة لهذا الغرض. وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء امس الى ضرورة تدارس آلية مناسبة لدعم المتضررين من أجل تخفيف معاناتهم، نظرا الى حجم الأضرارالجسيمة التي تعرضت لها ممتلكات بعض المواطنين. وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة الدؤوبة التي قامت بها مختلف الجهات المعنية في مواجهة حدث وصفه بأنه غير مسبوق، منوها بجهود المتطوعين من الشباب الذين حرصوا على معاونة الفرق العاملة، ومساعدة المواطنين، مشيرا الى ما يمثله ذلك من نموذج رائع للمسؤولية الوطنية والايجابية التي عرف بها اهل الكويت في فزعتهم لمواجهة الأزمات والمخاطر.

من جهته أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح أن مجلس الوزراء سوف يكون في حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من هذا الظرف الاستثنائي.

وصرح بأن مجلس الوزراء تابع تداعيات الامطار الغزيرة التي تشهدها البلاد، والاطلاع عن كثب على تفاصيل النتائج والآثار التي ترتبت عليها، وعلى الخطط المعدة لمواجهة مثل هذه الظروف، وسبل تنفيذها من أجل ضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على الممتلكات العامة وسبل الوقاية من آثار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وزاد: واستمع المجلس الى تقارير تفصيلية قدمها الوزراء والقياديون حول ما قامت به الجهات المعنية من جهود لمواجهة الظروف الاستثنائية وهي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة في العمليات والمرور والدفاع المدني الى جانب الحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء ووزارة الاعلام ووزارتي التربية والصحة وبلدية الكويت والأرصاد الجوية وذلك للوقوف على جميع التفاصيل المتصلة بهذا الحدث. ومضى الصالح يقول: رحب سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع بأخيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بعد عودته سالما من رحلة العلاج سائلا المولى القدير له موفور الصحة والعافية لمواصلة عطائه ودوره المشهود في دفع مسيرة البناء والتنمية في البلاد.