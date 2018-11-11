الأولى

فيما تلتقي السلطتان التشريعية والتنفيذية في اجتماع اليوم بقاعة مكتب المجلس لبحث تداعيات وآثار هطول الأمطار التي شهدتها البلاد اليومين الماضيين، وسبل تعامل الجهاز الحكومي مع الأضرار التي أصابت المواطنين، اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الاولوية في الساعات القادمة للتعاون والتعاضد مع اجهزة الدولة من اجل عبور الاثار الآنية والفورية لموجة الامطار. وقال خلال مشاركته أمس مع قوة من 200 عسكري من حرس المجلس في أعمال الانقاذ والمساندة في المناطق المتضررة: بعد عبور تلك المرحلة الدقيقة وضمان سير الامور بأقل الاضرار وخاصة الحفاظ على ارواح المواطنين والمقيمين، ستأتي حتما مرحلة تعويض المتضررين ومحاسبة المقصرين.

واضاف: ضمان ارواح البشر مقدم على كل شيء، اما الاضرار المادية فيمكن حلها لاحقا، وعليه فان واجبنا التعاون و(الفزعة) وشحذ الهمم والالتزام بكل التعليمات، من اجل ضمان سلامة البشر، مثمنا العطاء الكبير لابناء الكويت في جميع القطاعات التي تتعامل مع اثار الامطار منذ امس من دون توقف. وحول الاجتماع النيابي- الحكومي اليوم قال الغانم اقول لمن سأل: لماذا لم يعقد الاجتماع السبت: كيف ندعو الى اجتماع وجميع القيادات الامنية والفنية موجودون في الميدان للتعامل مع اثار الامطار، وهو امر ذو اولوية بالنسبة لنا حاليا؟

من جهته، تقدم النائب د. عبد الكريم الكندري باقتراح بقانون بشأن تعويض المتضررين من الكوارث العامة يهدف لانشاء لجنة قضائية تعوض المتضررين من الكوارث العامة من دون اي اخلال بحق الأفراد في اللجوء إلى القضاء. ونص الاقتراح على انشاء لجنة تسمى لجنة تعويض المتضررين من الكوارث العامة تلحق بوزير العدل من دون الإخلال بحق المتضرر في اللجوء إلى القضاء وتختص بحصر الأضرار وتقدير الخسائر وتعويض المتضررين من الأفراد والشركات والمؤسسات الناتجة عن الكوارث العامة التي تصيب الدولة.

الى ذلك وقع خلاف بين أعضاء في مجلس الامة حول مساءلة الحكومة عن التقصير في جهوزية البنى التحتية لتصريف مياه الأمطار، وهل تشمل المساءلة رئيس الوزراء ام يتم الاكتفاء بتشكيل لجان لتقصي الحقائق ومعرفة المسؤولين الحقيقيين ثم محاسبتهم، وسط ترجيح السير في المسارين معا ومن دون أي تراجع.

و اكد مصدر برلماني لـ النهار ان هناك احتمالات لأن يؤدي الإصرار على استجواب رئيس الحكومة على خلفية الظروف الحالية الى حل المجلس، لافتا الى ان رسائل عليا بدأت تلوح وتتناقل بين أوساط النواب.

وكان عدد واسع من النواب أعربوا عن ارتياحهم لمبادرة وزير الاشغال حسام الرومي بالاستقالة، مقدرين له حسه السياسي والأدبي، في حين اعلن عدد منهم مقاطعة الاجتماع الذي دعا الغانم، اليه، وفي مقدمتهم النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني.

وعلق المويزري بقوله: لن أحضر اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية اليوم الأحد المخصص لبحث تداعيات آثار هطول الأمطار على البلاد، فهذه الحكومة غير جديرة بالثقة، وإن لم تتقدم باستقالتها فسأتقدم باستجواب رئيسها خلال هذا الاسبوع.

من ناحيته قال النائب العدساني: بعد الإعلان عن حدوث وفيات فإن استجواب رئيس مجلس الوزراء اصبح واجبا في حال استمرار الحكومة، مضيفا باختصار شديد حكومة الترضيات غرقت أمام التحديات.

وفي نفس الاتجاه، علق النائب عبدالكريم الكندري بقوله: المسؤولية السياسية ومن قبلها الأدبية والأخلاقية تحتم على الحكومة أن تتقدم باستقالتها، ويجب أن يقدم الى النيابة كل من شارك في هذه الجريمة بحق البلد والشعب.

بدوره، قال النائب احمد الفضل: بعد ان تنقشع الغمة، يأتي الدور على كشف ملفات مناقصات الطرق والظروف والعوامل التي ادت الى هذه الكارثة، فنُحمّل المسؤولية لمن يجب ان يتحملها بدلا من ان نُضحي بقرابين بشرية لأجل إسكات الشارع.

من جانبه، اوضح امين سر المجلس عودة الرويعي ان المطالبين باستقالة الحكومة بحجة امطار الخير، هم أنفسهم الذين طالبوا بالمشاركة فيها، وساهموا في حماية افرادها الحاليين وتبادلوا ادوار المعارضة والموالاة وسياسة الباب الدوار.

من جانبه، اعلن رئيس لجنة المرافق النائب محمد الهدية أهمية الاجتماع الذي ستعقده اللجنة عقب اجتماع السلطتين الذي دعا اليه الغانم، لبحث الاثار والأضرار التي خلفها هطول الامطار على مدى الايام الماضية، مؤكدا عزم اللجنة بدء مرحلة جديدة من العمل الفني والرقابي الذي يهدف الى محاسبة المقصرين ومعالجة الخلل.