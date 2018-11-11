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أعلنت وزارة الدفاع أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد يعتذر عن عدم استقبال المهنئين لعودته إلى البلاد سالما من رحلة علاج بسبب حالة الطقس. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إنه نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد وما صاحبها من أضرار على المواطنين يأسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن عدم إمكانية الاستقبال الذي كان مقرر له مساء اليوم الاحد في نادي ضباط الجيش حتى إشعار آخر.

وكانت الوزارة أعلنت مساء اول من امس عودة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إلى البلاد بعد رحلة علاج.

ونقل البيان عن النائب الأول وزير الدفاع قوله لدى وصوله البلاد أود أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن خالص تقديري وشكري لحرص واهتمام والد الجميع سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى العم عميد الأسرة سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ولأسرة آل الصباح الكرام على متابعتهم الدائمة لي خلال فترة علاجي.

وأضاف الشكر والعرفان موصول لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وللوزراء والنواب والمواطنين والمواطنات ومنتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين لما غمروني به من خالص الدعاء والذي كان خير معين بعد الله عز وجل سائلا الله للجميع دوام الصحة والعافية.