الأولى

يصل إلى البلاد اليوم رئيس جمهورية العراق برهم أحمد صالح والوفد الرسمي المرافق في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. من جانب آخر قضى مرسوم أميري تنشره الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 156 لسنة 2018 القاضي بمد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.

وأسند المرسوم اختصاصات الهيئة إلى وزارة المالية، حيث نص على تكليفها تلك الاختصاصات، على أن تؤول إليها جميع حقوقها، وتكون عليها التزاماتها كافة، كما ينقل العاملون بالهيئة إلى وزارة المالية بذات درجاتهم ومرتباتهم.

وقضي مرسوم أميري ثان بإنهاء أعمال اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين، التي صدر بها المرسوم رقم 133 لسنة 1992.

وعهد المرسوم الجديد إلى وزارة الخارجية اختصاصات اللجنة المنتهية أعمالها، ومتابعة شؤون الأسرى والمفقودين.