وطن النهار

صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأن مجلس الوزراء قد عقد صباح امس في مقر وزارة الداخلية اجتماعا استثنائيا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك لمتابعة تداعيات الامطار الغزيرة التي تشهدها البلاد والاطلاع عن كثب على تفاصيل النتائج والاثار التي ترتبت عليها وعلى الخطط المعدة لمواجهة مثل هذه الظروف وسبل تنفيذها من أجل ضمان سلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على الممتلكات العامة وسبل الوقاية من مثل هذه الحوادث وآثارها مستقبلا.

وقد رحب سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع بأخيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بعد عودته سالما غانما من رحلة العلاج سائلا المولى القدير له موفور الصحة والعافية لمواصلة عطائه ودوره المشهود في دفع مسيرة البناء والتنمية في البلاد.

وقد استمع المجلس الى تقارير تفصيلية قدمها كل من الوزراء والقياديين حول ما قامت به الجهات المعنية من استعدادات وجهود في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية كل من: وزارة الدفاع ووزارة والداخلية بقطاعاتها المختلفة في العمليات والمرور والدفاع المدني الى جانب الحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء ووزارة الإعلام ووزارتي التربية والصحة وبلدية الكويت والأرصاد الجوية وذلك للوقوف على جميع التفاصيل المتصلة بهذا الحدث.

وقد شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على ضرورة متابعة الاستعدادات لمواجهة جميع الاحتمالات نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية مؤكدا تقصي أي وجه من أوجه الخلل أو التقصير أو التهاون ومحاسبة المسؤولين عنها سواء من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات واجراء تحقيقات عاجلة لهذا الغرض. كما عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة الدؤوبة التي قامت بها مختلف الجهات المعنية في مواجهة حدث غير مسبوق منوها بكل التقدير بالمتطوعين من الشباب الذين حرصوا على معاونة الفرق العاملة ومساعدة المواطنين بما يمثله ذلك من نموذج رائع للمسؤولية الوطنية والإيجابية التي عرف بها اهل الكويت في فزعتهم في مواجهة الأزمات والمخاطر.

هذا وقد أشار سمو رئيس مجلس الوزراء الى حجم الأضرارالجسيمة التي تعرضت لها ممتلكات المواطنين لما يستوجب تدارس آلية مناسبة للمساهمة في دعم المتضررين من أجل تخفيف معاناتهم.

وقد أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء سوف يكون في حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من هذا الظرف الاستثنائي.

