وطن النهار

أعلنت الادارة العامة للاطفاء أن غرفة العمليات المركزية التابعة للادارة تلقت أكثر من 900 بلاغ منذ يوم أول من أمس الجمعة مع بداية هطول الأمطار حتى ظهر أمس.

وأوضحت «الإطفاء» في بيان صحافي أنه تم التعامل مع معظم هذه البلاغات التي تراوحت بين احتجاز أشخاص في المركبات والمنازل بسبب تجمع مياه الأمطار في الطرق وارتفاع منسوبها.

وقالت إن البلاغات شملت أيضا عددا من حوادث حرائق التماس الكهربائي وتعطل مصاعد بداخلها أشخاص محتجزين مبينة أنه لم يكن هناك اصابات بشرية تذكر عدا حالة وفاة واحدة في منطقة الفحيحيل.

وذكرت أنه تم تطبيق خطة الطوارئ التي تزامن معها تطبيق الحجز الكلي للقيادات والحجز الجزئي لقطاع المكافحة والإدارات المساندة له. وناشدت الادارة المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة في حالة عودة هطول الأمطار وفي حالة عدم انسيابية الطرق لمساعدة جهات الدولة المعنية في اجراءاتها بإزالة تداعيات الأمطار.

