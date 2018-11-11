وطن النهار

صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» د. محمد بوزبر الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق، أنه بناء على توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء، وانطلاقا من مسؤولية الهيئة التي اوجبها قانون انشائها رقم 2/ 2016 ولائحته التنفيذية، في متابعة جميع مظاهر وشبهات الفساد، قد تابعت «نزاهة» ببالغ الاهتمام تداعيات وآثار الاحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد في الآونة الاخيرة على البنية التحية وما اصابها من اضرار مادية واخصها ما يتعلق بسوء تصريف المياه وتطاير الحصى من الطرقات. وقال: واذ تثمن الهيئة الجهود الحكومية المبذولة في مواجهة هذه التحديات ومراجعة جميع القرارات التى اتخذت ومنها تشكيل لجان التحقيق وتقصي حقائق متخصصة لتحديد مناط المسؤولية والمسؤولين ومحاسبة المقصرين، فانها تؤكد من جانبها على انها ستتابع ما ستؤول اليه اعمال هذه اللجان من نتائج وتحليل مخرجاتها وتوصياتها للوقوف على ما اذا كانت ستتضمن اي شبهات فساد من عدمه واحالة من يثبت في حقه اي شبهة الى النيابة العامة لمباشرة شؤونها، فضلا عن تقديم التوصيات التي سترى الهيئة لزوم عمل جهات الاختصاص على تنفيذها لتجنب تكرار هذه الأحداث. وأكد ان الهيئة مستعدة تماما لاستقبال كل ما يحال اليها من الحكومة او يقدم اليها من بلاغات من المواطنين اضافة الى ما قد ترصده من تلقاء نفسها من شبهات تكون طالت اعداد او تنفيذ او استلام او صيانة العقود الحكومية الخاصة بالمرافق التي تضررت من الأحداث الجوية الأخيرة.

