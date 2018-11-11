وطن النهار

أشار مدير ادارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية بديوان المحاسبة خالد العبدالغفور الى اسباب قيام الديوان بالغاء موافقته المسبقة للتعاقد بشأن كل من المناقصة رقم هـ ط/257 الخاصة بانشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور وصرف مياه امطار وصحية وخدمات اخرى في جنوب السرة شاملة شارع دمشق والدائري الخامس وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، والمناقصة رقم هـ ط/243 لأجل تطوير طريق العبدلي السريع من مدينة المطلاع المستقبلية الى التقاطع المستقبلي مع الطريق الاقليمي الشمالي.

موضحا بأن الديوان اصدر موافقته المسبقة على التعاقد بشأن المناقصة رقم (هـ ط/243) بتاريخ 20/4/2017 والمناقصة رقم (هـ ط/257) بتاريخ 23/5/2017. الا ان وزارة الأشغال العامة لم تقم بتوقيع العقدين على الرغم من مرور ما يزيد عن السنة وثلاثة اشهر على اصدار الديوان لموافقته المسبقة.

وقال العبدالغفور ان ديوان المحاسبة مارس رقابته اللاحقة بالتحقق من اسباب عدم توقيع العقدين على الرغم من توفر الاعتمادات المالية اللازمة والحصول على الموافقات الرقابية، حيث اتضح للديوان قيام وزارة الأشغال العامة بتشكيل فريق لدراسة اجراءات تأهيل المقاولين لبعض المناقصات ومن ضمنها المناقصتين رقمي «243، 257» وقد باشر الفريق اعماله بتاريخ لاحق لموافقة الديوان المسبقة.

وقد خلص الفريق الوزاري الى وجود خطأ في تطبيق اسس التأهيل داخل وزارة الأشغال العامة من خلال تأهيل بعض الشركات وفقا لمعايير صادرة سنة 2015 وهي معايير غير معتمدة او معلن عنها من قبل الوزارة او الجهاز المركزي للمناقصات وفوز عدد من تلك الشركات ببعض المناقصات ومنها المناقصتين 257، 243.

وكان من الواجب ان يتم التأهيل وفقا للمعايير المعتمدة والصادرة من قبل وزارة الأشغال العامة سنة 2010 والمعدلة سنة 2012.

وأضاف انه بناء على ما سبق وفور علم قطاع الرقابة المسبقة وبالتنسيق مع قطاع الرقابة اللاحقة بديوان المحاسبة بوجود تلك الملاحظة المهمة والمتعلقة بركن اساس من اركان اجراءات اعداد وطرح وترسية المناقصات وهو ركن «تأهيل الشركات» فقد اصدر ديوان المحاسبة بتاريخ 6/8/2018 قراره بالغاء موافقته المسبقة وهو اجراء كان من الواجب اتخاذه لسببين أولهما: اعتراض الجهة المستفيدة من العقد على عملية التأهيل واقرارها بوجود خطأ في تأهيل الشركات، وثانيهما هو مرور فترة زمنية طويلة على موافقة الديوان المسبقة دون توقيع العقدين ما يستوجب اعادة بحث اسباب ذلك التأخير والآثار الفنية والمالية المترتبة على ذلك.

وأكد العبدالغفور في الختام ان ديوان المحاسبة يعمل جاهدا ان يكون شريكا قبل ان يكون رقيبا لمؤسسات الدولة المختلفة وبالتالي فانه لا يمكن ان يتخذ قرارا يتضمن تعطيل او تأخير انجاز مشاريع مهمة وحيوية كهذين المشروعين الا بعد التحقق من وجود خطأ شاب اجراءات التأهيل او الطرح او الترسية نجم عنه عدم تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين المناقصين المتقدمين بعطاءاتهم وما قد يتتبع ذلك الخطأ من ضرر على جودة وكفاءة الاعمال المنجزة في حال تم تأهيل شركات هي بالأساس غير مستوفية للمعايير المعتمدة والمعلنة من قبل وزارة الأشغال العامة والجهاز المركزي للمناقصات.

