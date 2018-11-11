وطن النهار

توقع مراقب التنبؤات الجوية بادارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي أن يكون الطقس غير مستقر مع فرصة لامطار رعدية متوسطة الى غزيرة.

وأوضح القراوي لـ«كونا» أن آخر التحديثات تشير الى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال الساعات المقبلة إذ من المتوقع ان تتكون سحب رعدية تصاحبها كميات امطار متفاوتة في الكميات بين المتوسطة والغزيرة تكون شديدة الغزارة على بعض المناطق. وأشار إلى أن فرص الامطار تستمر الى نهار اليوم وتكون على فترات متقطعة وبكميات متفاوتة، لافتا إلى أن الأجواء ستستقر تدريجيا بعد منتصف نهار الغد.

