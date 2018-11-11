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«الداخلية»: لا صحة لإطلاق صافرات الإنذار


نفت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أول من أمس الجمعة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن احتمال إطلاق صافرات الانذار في جميع أنحاء البلاد مؤكدة ان الخبر عار عن الصحة ويفتقد الى المصداقية. وأهابت الداخلية الكويتية في بيان صحافي بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم بثه أو تداوله واللجوء الى الادارة العامة للعلاقات والإعلام الامني للوقوف على الحقيقة ومعرفة المعلومات من مصادرها الرسمية لافتة الى ان ابوابها مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسار.


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