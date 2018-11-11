وطن النهار

تقدم النائب د. عبد الكريم الكندري باقتراح بقانون بشأن «تعويض المتضررين من الكوارث العامة» يهدف لانشاء لجنة قضائية تعوض المتضررين من حادثة غرق الشوارع والكوارث العامة دون اخلال بحق الأفراد للجوء إلى القضاء.

ونص الاقتراح على انشاء لجنة تسمى «لجنة لتعويض المتضررين من الكوارث العامة» تلحق بوزير العدل دون الإخلال بحق المتضرر اللجوء إلى القضاء تختص اللجنة بحصر الأضرار وتقدير الخسائر وتعويض المتضررين من الأفراد والشركات والمؤسسات الناتجة عن الكوارث العامة التي تصيب الدولة.

وجاء في الاقتراح: تعتبر من قبيل الكوارث العامة الذي تختص اللجنة في تقدير تعويضاتها الكوارث الطبيعية التي تتسبب بأضرار مادية للممتلكات وخسائر في الأرواح نتيجة ظروف جوية أو بفعل عوامل طبيعية أو بسبب أخطاء بشرية كالكوارث التي قد تتعرض لها البلاد كالأمطار الرعدية والسيول، الرياح والعواصف الغبارية، الزلزال، انزلاقات التربة، التلوث الاشعاعي، التلوث البيئي. أو بفعل اعتداء إرهابي أو اعتداء عسكري.

وشمل الاقتراح ان تتشكل اللجنة من مستشار بمحكمة التمييز «رئيسا» وعدد 3 قضاة «مستشاري محكمة الاستئناف» وممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع، إدارة الخبراء ووزارة المالية.

واوضح الاقتراح ان تتولى اللجنة رسم السياسة العامة لعملها وعلى الأخص إقرار مشروع الميزانية المالية لها، الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمالها، وضع لائحة تبين الإجراءات والقواعد اللازمة لانعقادها وإصدار قراراتها والأحكام المتعلقة بنفاذ تلك القرارات، وكذلك القواعد التي تتبع في إدارة اللجنة المالية والإدارية وقواعد تعيين العاملين بها وذلك وفقًا للتشريعات المطبقة بالدولة، وضع آلية تلقي بلاغات التعويض وتشكيل لجان الفحص وتقدير الخسائر والتعويضات .

وقال الاقتراح: يكون رئيس اللجنة مسؤولاً عن تصريف الشؤون الإدارية والمالية والفنية لها وتقديم تقرير سنوي عام عن أعمال اللجنة لمجلس الوزراء ولمجلس الأمة وتكون للجنة اعتمادات مالية خاصة بها تدرج ضمن برنامج مستقل بميزانية وزير العدل يتم تحديدها بالتنسيق مع وزير المالية.

