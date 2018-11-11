وطن النهار

أعلنت بلدية الكويت تفعيل خطة الطوارئ في المحافظات الست للتعامل مع تقلبات الطقس التي تشهدها البلاد حاليا والأمطار الغزيرة التي تصاحبها. وقالت (البلدية) في بيان صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات العامة إن كل أجهزتها وفرقها العاملة في حالة استنفار تام وعلى مدار الساعة من أجل رفع تجمعات المياه الناجمة عن الأمطار لا سيما في المناطق السكنية والطرق الرئيسة حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضافت أن فرق النظافة العامة واشغالات الطرق في كل المحافظات تقوم بسحب تجمعات المياه ورفع الأتربة والمخلفات وكذلك الأشجار التي قد تتساقط إثر حالة عدم استقرار الطقس. ونقل البيان عن مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق فرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي قوله إن الإدارة في حالة استنفار تام للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار في مختلف المناطق لا سيما السكنية والطرق الرئيسة.

وأوضح العازمي أن فرق الإدارة تقوم بشفط أي تجمعات للمياه ورفع الأتربة والمخلفات والأشجار المتساقطة إثر حالة عدم استقرار الطقس التي تشهدها البلاد. وأضاف أنه في حال وجود أي شكوى «يرجى التواصل عبر حسابات بلدية الكويت في مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال على الخط الساخن رقم (139) لاتخاذ الإجراءات اللازمة فورا». بدوره قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق فرع بلدية حولي الدكتور سعد الجلاوي بحسب البيان إن الإدارة على أهبة الاستعداد لتقلبات الطقس التي تشهدها البلاد وأن فرقها العاملة في حالة استنفار وتقوم بمهامها على مدار الساعة. وأضاف الجلاوي أن الإدارة وفرت نحو 205 عمال و32 هاف لوري و10 جرافات وثلاثة تناكر لسحب مياه الأمطار وفقا لخطة الطوارئ المشكلة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

من جانبه قال مدير إدارة النظافة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة (مبارك الكبير) ملفي الحوالي وفقا للبيان إن الفريق الذي شكلته الإدارة يعمل على مدار الساعة بغية سحب مياهة الأمطار والمخلفات والأشجار التي تخلفها حالة عدم استقرار الطقس.

من جهته أكد مدير إدارة النظافة واشغالات الطرق فرع بلدية محافظة (الجهراء) فهد القريفه بحسب البيان إنه تم تفعيل بند الطوارئ في عقود جميع شركات النظافة والخاص بحالات الطوارئ مبينا أنه يتم توفير جميع آليات النظافة لتقديم الدعم اللوجيستي ومساندة بقية الجهات الحكومية لتنظيف مناهيل الصرف وسحب مياه الأمطار.

وقال مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج وفقا للبيان إن استعدادات الإدارة وبدعم ومساندة الجهات الحكومية أسهمت في فتح الطرق والممرات أمام السيارات والمشاة.

من ناحيته أكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة (الأحمدي) طلال العقاب وفقا للبيان جهوزية الإدارة للتعامل مع تقلبات الطقس لافتا إلى توفير الآليات لسحب مياه الأمطار ورفع المخلفات من شوارع المحافظة.

