وطن النهار

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعميما لأئمة المساجد بالقنوت في الصلوات والتضرع إلى المولى عز وجل لتحويل الأمطار إلى البوادي والآكام ومنابت الشجر.

وقالت (الأوقاف) في بيان صحافي إن التعميم جاء بعد هطول الأمطار بكثرة على البلاد ما أدى إلى غرق بعض الشوارع والطرق.

يذكر أن سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أكد في وقت سابق أن الحكومة تتابع عن كثب الأوضاع في جميع مناطق البلاد على خلفية عدم استقرار حالة الطقس ويصاحبها هطول أمطار غزيرة.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن هناك تعليمات مباشرة لجميع الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم مشددا على أن المحاسبة مستمرة وستطال كل من أخفق في أداء واجباته.

وفي هذا الصدد قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الارصاد الجوية عبد العزيز القراوي لـ (كونا) إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس يصاحبها هطول أمطار رعدية متفرقة تتفاوت في شدتها ما بين المتوسطة والغزيرة يتوقع لها أن تستمر.