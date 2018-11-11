وطن النهار

أعلنت مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أول من أمس الجمعة فتح صالات تنمية المجتمع التابعة للوزارة لإيواء العالقين في الشوارع إثر موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد حاليا.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة هناء الهاجري في تصريح صحافي إنه في إطار الجهود الحكومية الرامية لمواجهة سوء الأحوال الجوية قررت (الشؤون) فتح صالات تنمية المجتمع لحماية الموطنين والمقيمين من أي مخاطر قد تلحق بهم جراء موجة الأمطار الغزيرة.

وأضافت الهاجري أن الصالات التي تقرر فتحها هي جمعية (سعد العبدالله) و(أحمد صباح الأحمد) و(جمعية النسيم) و(جليب الشيوخ) وصالة جمعية العارضية والفردوس للرجال.

وأوضحت أن القرار شمل أيضا صالات (جمعية العمرية) و(جمعية الفروانية) و(الحربش) و(جمعية خيطان) و(الجيعان) و(قبازرد) و(السالمية) و(صباح السالم) و(جابر العلي) و(الصباحية) و(الرقة) و(بدر المحمد) و(القرين) و(ناصر المحمد) و(الشلاحي) و(صباح الجابر) و(الشهيد فهد الأحمد) و(فهد الاحمد) و(عبدالله المبارك- الجهراء) و(جمعية مشرف). وأكدت أن القرار سيسهم في إيواء المتضررين أو العالقين بسياراتهم في أماكن تجمع مياه الأمطار مبينة أن الصالات ستظل مفتوحة لحين استقرار حالة الطقس.

