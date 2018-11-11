وطن النهار

أعلنت رئيسة مركز العمل التطوعي الكويتي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح عن تسخير جميع امكانات المركز ومتطوعيه لمساندة الجهات المعنية ومساعدة المواطنين جراء ما تشهده البلاد من أمطار غزيرة وحالة عدم الاستقرار الجوي. وقالت الشيخة أمثال الأحمد لـ (كونا) أمس السبت إنها أجرت اتصالا مع مجلس الوزراء حول مد يد العون والمساندة لمواجهة المشاكل التي تعرضت لها بعض مناطق الكويت جراء الأمطار، مشيرة إلى أن كل متطوعي المركز على أهبة الاستعداد. ودعت المواطنين إلى ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية والتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات وعدم النظر والالتفاف حول الرسائل والإشاعات المغرضة. وأفادت بأن تلاحم الشعب الكويتي في مثل هذه الظروف وفزعتهم هو ما يميزه لافتة إلى أن أهل الكويت جبلوا على التعاون والوحدة في وقت الشدائد والمحن.

