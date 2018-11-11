وطن النهار

أعلن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح عن التعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة بتعاون الجهات المعنية لإعادة الوضع الى طبيعته وذلك بسبب استمرار كثافة سقوط الأمطار.

أكد الصباح على استمرار خطة الطوارئ حتى تعود الأحوال الجوية الى حالتها الطبيعية في البلاد منذ اليوم الأول لسقوط الامطار، وتنفيذها مستمر حتى تعود الأحوال الجوية إلى وضعها الطبيعي، مشيرا الى أن جميع العاملين في الوزارة يمارسون دورهم على أكمل وجه في تنفيذ الخطة كل وفق اختصاصه والدور المنوط به.

وأشار الى عدد الحالات التي تلقاها قسم العمليات في إدارة الطوارئ الطبية وصل الى 409 حالات تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات المناسبة لها مشددا على أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالبقاء في بيوتهم خصوصا مرضى الربو والقلب طالبا منهم الجلوس في الأماكن الجافة. ومن جانبه تفقد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة د. فواز الرفاعي غرفة عمليات ادارة الطوارئ الطبية لمتابعة سير العمل وتفقد الأوضاع.

وبناء على تعليمات وزير الصحة ووكيل الوزارة بتفعيل خطة الطوارئ في المستشفيات ، تفقدت مديرة مستشفى الرازي د. منى عبدالصمد وكل من نائب رئيس العلاقات العامة والمشرف الإداري ومسؤولي الأقسام المختلفة بالمستشفى للوقوف على آخر المستجدات في العمل.

