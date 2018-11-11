وطن النهار

أكدت الادارة العامة للطيران المدني أمس أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بشكلها الطبيعي على الرغم من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتعرض لها البلاد. وقال المتحدث الرسمي للادارة المهندس سعد العتيبي لـ (كونا) إن (الطيران المدني) بدأت بتطبيق حالة الطوارئ منذ الثلاثاء الماضي مؤكدا استمرارها حتى عودة الأحوال الجوية الى طبيعتها. وأضاف العتيبي أن كل فرق العمل الفنية تعمل خلال مناوباتها على مدار الساعة للتأكد من سير العمل في القطاعات التشغيلية في مطار الكويت الدولي وذلك بدعم من وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري وبمتابعة حثيثة من رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الصباح والمدير العام المهندس يوسف الفوزان. وأشاد بجميع الجهات العاملة في مطار الكويت على رأسهم وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك والادارة العامة للاطفاء ووزارة الصحة وبالتنسيق مع ممثل (الطيران المدني) في غرفة العمليات المركزية في الادارة العامة للدفاع المدني.

