وطن النهار

أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا تفعيل خطة طوارئ في كل المستشفيات التابعة للوزارة اضافة الى ادارة الطوارئ الطبية وادارة المستودعات الطبية بسبب الاحوال الجوية التي تشهدها البلاد. وقال رضا في تصريح لـ (كونا) إن المسؤولين في الوزارة والمهندسين والاطباء وفنيي الطوارئ متواجدون في مواقع عملهم ويبذلون قصارى جهدهم للتعامل مع الوضع الحالي.

من جهته أعلن مراقب خدمات الإسعاف في الوزارة في تصريح مماثل لـ(كونا) أن عدد البلاغات والحالات التي تلقتها الوزارة حتى الآن 278 بلاغا مبينا انه تم التعامل مع تلك الحالات التي كان اغلبها حالات ربو وقلب وحوادث طرق. وقال الفودري إن استعداد وزارة الصحة يبدأ من لجنة الطوارئ المركزية برئاسة وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا والفريق والأعضاء المتمثلين بمديري المناطق وأقسام الطوارئ وكذلك ادارة الطوارئ الطبية.

وبين ان اقسام الحوادث على اتم الاستعداد لاستقبال المرضى والمصابين، مشيراً إلى ان الوزارة تتواصل مع وزارة الداخلية والادارة العامة للإطفاء والدفاع المدني ووزارة المواصلات لتذليل العقبات كافة.

ودعا المواطنين الى الاتصال على رقم الطوارئ 112 في حال تعرضهم لاي عارض.

