وطن النهار

أعلن الجيش الكويتي والحرس الوطني أول من أمس الجمعة مساهماتهما في معالجة آثار تجمعات الأمطار الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد حاليا. وقال (الجيش) و(الحرس الوطني) في بيانين منفصلين إنه انطلاقا من التنسيق المشترك بين مختلف جهات الدولة لمواجهة تداعيات تقلبات الطقس فقد شاركا في العمل على ضمان انسيابية الحركة على الطرقات ومواجهة أي طارئ. بدورها أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها إن فرق قوة الواجب (غيث) وبالتنسيق مع الحرس الوطني ووزارة الداخلية والإدارة العامة للاطفاء تعمل في موقع مستشفى الفروانية ومستشفى العدان وجسر الأحمدي ومنطقة المنقف على إزالة تجمعات المياه بسبب الأمطار التي تشهدها البلاد. وتأتي مشاركة قوة الواجب (غيث) ضمن إطار التنسيق والتعاون المشترك لتقديم جميع أوجه الدعم والإسناد فيما يختص بالموقف الراهن. وأعلن (الحرس) في بيان إنه بتوجيهات من القيادة العليا ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني أصدر وكيل الحرس الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي تعميما برفع حالة الاستعداد لوحدات الإسناد الإداري إلى الحالة رقم (2) بموجود 50 في المئة للقوى البشرية. وأضاف البيان أنه ووفقا للتعميم تم تشكيل ست فرق طوارئ فنية لمتابعة الجهود المبذولة لمساندة الأجهزة الحكومية المعنية بمعالجة آثار الأمطار وتجمعات المياه لضمان انسيابية الحركة على الطرقات ومواجهة أي حالات طوارئ تطبيقا لوثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 (الأمن اولا) الخاصة بتفعيل دور (الحرس) في إسناد أجهزة الدولة ومساعدة الأجهزة الحكومية المعنية بمواجهة الأزمات الطبيعية. وكان الحرس الوطني رفع حالة الاستعداد لوحدات الإسناد الإداري إلى الحالة «القصوى» نظرا إلى سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليا. وقال الحرس الوطني في بيان صحافي إن وكيل (الحرس) الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي أصدر تعميما برفع حالة الاستعداد لوحدات الإسناد الإداري للحالة القصوى كما شارك في اجتماع ضم وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ومسؤولي وزارات الدولة وذلك في إطار تفعيل خطة الطوارئ لمعالجة آثار الأمطار. وكان الحرس أعلن في وقت سابق من اليوم تشكيل ست فرق طوارئ فنية لمتابعة الجهود المبذولة لمساندة الأجهزة الحكومية المعنية بمعالجة آثار الأمطار وتجمعات المياه لضمان انسيابية الحركة على الطرقات ومواجهة أي حالات طوارئ تطبيقا لوثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 (الأمن اولا).

