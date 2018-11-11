وطن النهار

أعلنت وزارة التربية تعرض بعض المدارس لمشاكل كهربائية بسبب الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد الأمر الذي قد يعطل الدراسة فيها وذلك حفاظا على حياة الطلبة.

وقال وكيل الوزارة بالوكالة يوسف النجار لـ«كونا» امس السبت خلال جولة تفقدية على مدارس منطقة (الاحمدي) التعليمية إن هناك عددا من المدارس المتضررة الا انه تم تنظيف بعضها وتأهيلها لاستقبال الطلبة.

وأوضح أن هناك بعض المدارس الأخرى من الصعب الوصل إليها بسبب غرق الشوارع المحيطة بها كما أن هناك عددا من المدارس سواء في الأحمدي او بمناطق العاصمة وحولي تعرضت لمشاكل في الكهرباء «الأمر الذي يستدعي إلغاء الدراسة فيها حتى لا نخاطر بحياة الطلبة».وأكد أن العمل لا يزال جاريا لتنظيف المدارس التي تعرضت لبعض المشاكل الا ان الصعوبة تكمن في كيفية الوصول لبعضها نظرا لسوء حالة الشوارع المحيطة بها والتي تقف حائلا دون الوصول لتلك المدارس.

وكان وكيل وزارة التربية بالتكليف يوسف النجار اعلن عن تشكيل لجنة مشتركة مع الادارة العامة للدفاع المدني لمواجهة اي احداث طارئة ناتجة عن الأمطار التي تشهدها البلاد والتعامل معها.

وقال النجار لـ«كونا» ان الوزارة على استعداد للتعامل مع اي طارئ وان التنسيق جارٍ مع مديري المناطق التعليمية الست لاعداد تقرير حول أوضاع المدارس، لافتا الى انه حتى الآن لا تعطيل للدراسة وسيتم الاعلان عن ذلك في حينه اذا لزم الأمر.

