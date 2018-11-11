وطن النهار

تضافرت في الكويت الجهود الرسمية والشعبية في مواجهة الآثار الناجمة عن التقلبات الحادة التي تشهدها حالة الطقس ويصاحبها هطول أمطار غزيرة. واستنفرت كل أجهزة الدولة المعنية وسخرت امكاناتها مسنودة بالجهات الأهلية و المتطوعين للتخلص من آثار الأمطار وتجمعات المياه الناجمة عنها. وتجرى حاليا جهود الإنقاذ والصيانة والإسعاف على قدم وساق بغية عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي والحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم. هذا ودعت الإدارة العامة للإطفاء المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن أي تجمعات للمياه تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس التي تشهدها البلاد حاليا ويصاحبها هطول أمطار متفرقة. وأضافت (الإطفاء) في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام إن فرقها تتعامل حاليا مع عدة بلاغات في محافظتي الفروانية والأحمدي وأهابت بعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ رقم (112) في الحالات الإنسانية والطارئة. وكانت وزارة الداخلية دعت مستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار التي تشهدها البلاد وناشدت قائدي المركبات بعدم التوقف المفاجئ على الطرق لتجنب تعريض حياتهم وحياة مستخدميها للخطر وضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

