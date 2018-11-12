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حكم نهائي بحبس مواطن 5 سنوات شرع في تفجير مسجد ومخفر

مشعل عبدالله
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الإثنين 12 نوفمبر 2018

قضت محكمة التمييز أمس برفض طعن المواطن «ط. ر» على حكم محكمة الاستئناف وايدت حكم حبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن تهمة الانضمام الى تنظيم محظور «داعش» والشروع بتفجير مسجد الامام زين العابدين ومخفر السالمية.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس المواطن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الشروع بتفجير مسجد الامام زين العابدين والانضمام الى تنظيم «داعش». 
والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات قد قضت بحبس مواطن داعشي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة بالشروع في تفجير مسجد الامام زين العابدين في منطقة السالمية، والانضمام الى تنظيم محظور.
وقد اسندت النيابة العامة الى المتهم « ط. ر» الشروع في تفجير مسجد الامام زين العابدين في منطقة السالمية ومخفر السالمية باستخدام حزام ناسف بهدف قتل المصلين وكذلك تهمة الانضمام الى تنظيم ارهابي محظور وهو تنظيم داعش، ومبايعة أميره على الولاء والطاعة وتنفيذ مخططاته الاجرامية داخل البلاد.


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