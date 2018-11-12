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إلزام «السكنية» بإصدار وثيقة تملك قسيمة حكومية لمواطنة دون الرجوع إلى طليقها

مشعل عبدالله
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الإثنين 12 نوفمبر 2018

الزمت محكمة الاستئناف الدائرة اداري عقود وطعن افراد المؤسسة العامة للرعاية السكنية باصدار وثيقة تملك لقسيمة حكومية لمواطنة دون الرجوع الى طليقها.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي العلي مؤكدا ان موكلته تحصلت على قرار من لجنة فض المنازعات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بأحقيتها في اصدار وثيقة تملك للقسيمة الحكومية بتخصيصها لها ولطليقها بصفة دائمة وقد تعسف الاخير في عدم استخراج تلك الوثيقه بقصد حرمانها والاضرار بها وامتنعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن اصدار تلك الوثيقة ما حدا بها الى اقامة دعواها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان العبرة في تحديد الحالة الاجتماعية في التملك تكون وقت الموافقة على التخصيص وحتى انقضاء المدة المحددة لتقديم طلب التملك مع توافر باقي الشروط الاخرى دون النظر الى اي تغيير يطرأ عليها فيما بعد ذلك لخروجه عن القواعد التي حددها القانون لثبوت الحق في الملك، وبأن عدم مبادرة الزوج الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار وثيقة التملك دون وجود مبرر لهذا التقاعس ثم طلاقه لها بعد رفع دعواها انما يستشف منه قصد الكيد بها والعنت للاضرار بها تعسفا في استعمال حقه.


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