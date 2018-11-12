دفتر أحوال

الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس مواطنين من ارباب السوابق 4 سنوات مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا ببراءتهما من حيازة مواد مؤثرة عقليا بقصد التعاطي.

وتتلخص تفاصيل القضية فيما اكد به ضابط الواقعة انه اثناء عمل حملة تفتيش تم مشاهدة المتهم الاول وعندما طلب رخصة القيادة تم مشاهدة سلاح ابيض وعندها طلب منه التوقف على كتف الطريق حيث قام المتهم الثاني برمي كيس اسود اللون وعند سؤاله ما هو داخل الكيس افاد بأنه لايخصه وبعدها توجه للكيس وتبين بأنه داخل كيس شفاف اللون يوجد بداخله عدد 39 حبة بيجية اللون وكذلك عدد 28 حبة بيجية داكنة اللون داخل كيس شفاف وكذلك كيس شفاف يوجد به عدد 10 انصاف حبوب بيجية اللون وكذلك كيس شفاف يوجد بداخله عدد 5 حبات رمادية اللون و4 انصاف حبوب بيجية داكنة اللون كذلك كيس اخضر يوجد بداخله مادة عشبية اللون يشتبه بأنها مخدرة وكذلك كيس احمر اللون يوجد بداخله مادة عشبية يشتبه بأنها مخدرة وكذلك ادوات يشتبه بأنها اداوت تعاط وعندها اثناء عودتهما للدورية تم تفتيشهما احترازيا تم العثور في جيب المتهم الثاني على مادة بيضاء اللون في جيبه الايمن يشتبه بأنها مخدرة وبعدها تم التوجه للمركبة ثم العثور على كيس شفاف يوجد بها مادة بيضاء اللون يشتبه بها مواد مخدرة تحت المقعد الامامي الايمن وتم تحريز المضبوطات.

وحضر المحامي عبدالله العلندا عن المتهم الاول ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وبطلان التحريات وعدم جديتها وتناقضها مع شاهد الواقعة.

