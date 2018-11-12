loader

دفتر أحوال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ضبط وافد «عربي» مطلوب وصادر ضده حكم بالحبس


القى رجال الأمن صباح مساء أول من أمس القبض على وافد عربي الجنسية مطلوب على ذمة قضايا وصادر ضده حكم بالحبس 3 سنوات مع النفاذ، وذلك خلال مروره على نقطة تفتيش على مدخل منطقة الاندلس.
وفي التفاصيل بانه خلال قيام رجال دوريات اسناد مديرية امن الفروانية مساء أول من امس نقطة تفتيش على مدخل منطقة الاندلس، صادف مرور سيارة حاول قائدها الالتفاف من على الطريق وتحاشي النقطة الامنية، وبعد اللحاق به واجباره على التوقف وطلب اثباته الشخصية للسائق وخلال الاستعلام عنه تبين بانه «عربي» الجنسية مطلوب على ذمة قضايا وصادر ضده حكم بالحبس 3 سنوات مع النفاذ. وعليه تم اقتياده واحالته الى الادارة العامة لتنفيذ الاحكام.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة