دفتر أحوال

القى رجال الأمن صباح مساء أول من أمس القبض على وافد عربي الجنسية مطلوب على ذمة قضايا وصادر ضده حكم بالحبس 3 سنوات مع النفاذ، وذلك خلال مروره على نقطة تفتيش على مدخل منطقة الاندلس.

وفي التفاصيل بانه خلال قيام رجال دوريات اسناد مديرية امن الفروانية مساء أول من امس نقطة تفتيش على مدخل منطقة الاندلس، صادف مرور سيارة حاول قائدها الالتفاف من على الطريق وتحاشي النقطة الامنية، وبعد اللحاق به واجباره على التوقف وطلب اثباته الشخصية للسائق وخلال الاستعلام عنه تبين بانه «عربي» الجنسية مطلوب على ذمة قضايا وصادر ضده حكم بالحبس 3 سنوات مع النفاذ. وعليه تم اقتياده واحالته الى الادارة العامة لتنفيذ الاحكام.

