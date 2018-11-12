دفتر أحوال

في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة طقس غير مستقرة وسقوط مطار غزيرة إلا أن هذه الظروف لم تحول دون قيام رجال الجمارك بمهام عملهم في تفتيش الشاحنات الواردة حيث أحبط رجال جمرك منفذ النويصيب محاولة تهريب كمية من نبات ألبان المخدر الى البلاد من المملكة العربية السعودية حيث أخفيت بشكل سري في شاحنة قادمة إلى البلاد بين كراتين بها بطاطس مجففة «شيبس» وجارٍ مصادرة المضبوطات والتحفظ على السائق تمهيداً لإحالة المركبة الخاصة بالمهرب والمضبوطات إلى إدارة الجمرك البري.

وحول الضبطية قال مراقب منفذ النويصيب بلال الخميس، إنه انطلاقاً من تعليمات مدير عام الجمارك بالتدقيق على جميع المركبات سواء القادمة أو المغادرة، خاصة في الاجواء التي تشهدها البلاد اشتبه مفتش بحاوية خلال وجودها في ساحة تفتيش المركبات، وليتم تفتيشها والعثور على نحو 60 كوتون تحوي ورق ألبان المخدر.

وثمن الخميس يقظة مفتشي جمرك النويصيب وتصديهم لجميع محاولات تهريب المواد المحظورة بكل صورها ومواصلة العمل بكل جهد وإخلاص في شتي الظروف.

