آخر النهار

أعلنت النجمة جينيفر لورانس، إطلاقها شركة إنتاج باسم Excellent Cadaver، بمشاركة مساعدتها جاستين بولسكي، التي تعاونت معها في أكثر من عمل سينمائي خلال السنوات الماضية، ووفقا لتقارير إعلامية عالمية، ستلعب لورانس دورا مهما خلال الفترة الماضية خلف الكاميرا، حيث ستشارك بالعملية الإنتاجية لعدد من المشاريع السينمائية، التي سيتم الإعلان عنها تباعا، بمشاركة استديوهات «Makeready»، التي ستتسلم السيناريوهات الخاصة بالأعمال السينمائية والموافقة عليها، والتي تخوض عددا من التجارب الإنتاجية مع كبريات شركات الإنتاج في «هوليوود»، منها «يونيفيرسال»، كما ذكر الموقع عن بطولة لورانس لعدد كبير من هذه الأفلام.

أول إنتاجات لورانس سيكون فيلم السيرة الذاتية «Bad Blood»، الذي ستقوم أيضا هي ببطولته، وستجسد خلاله شخصية رائدة الأعمال الأميركية، إليزابيث هولمز.

