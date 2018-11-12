آخر النهار

شدد الاعلامي اللبناني القدير ريكاردو كرم على المكانة التي تحتلها الكويت ووصفها بأنها منارة إشعاع ثقافي وفنى وإعلامي، مشيرا الى ان دولة الكويت تستضيف في السابع عشر من نوفمبر الحالي مبادرة «تكريم» التي ستقام فعالياتها في مركز جابر الاحمد الثقافي .

وأشار الاعلامي المتميز ريكاردو كرم الى ان العالم العربي يتخبط بمشاكله ولا حلول جذرية تلوح في الأفق أمام هذا المشهد وإيمانا منها بالمواهب العربية تقوم مبادرة «تكريم» منذ تأسيسها في العام 2009 بالإضاءة على الابداع العربي وتركز بشكل خاص على ان تكون مساحة لقاء لشخصيات عربية متفوقة ومتميزة .

وتابع ريكاردو كرم : في كل عام تحرص مبادرة «تكريم» على ان تقيم حفل توزيع جوائزها في بلد مختلف، وبعد بيروت والدوحة والمنامة وباريس ومراكش ودبي والقاهرة وعمان، اختارت مبادرة «تكريم» في دورتها التاسعة مدينة الكويت كي تستضيف الحفل يوم 17 نوفمبر 2018 وذلك برعاية صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد.

وقال متابعا : سيقام الحفل في مركز جابر الاحمد الثقافي في مدينة الكويت والتى تمثل منارة اشعاع وتوهج ثقافي وفنى واعلامي، حيث سيتم توزيع جوائز «تكريم» في الاعلان عن اسماء الفائزين عن الفئات التالية: جائزة «تكريم» للابداع الثقافي جائزة «تكريم» للمبادرين الشباب، جائزة «تكريم» للخدمات الانسانية والمدنية، جائزة «تكريم» للمرأة العربية الرائدة، جائزة «تكريم» للابتكار في مجال التعليم، جائزة «تكريم» للتنمية البيئة المستدامة، جائزة «تكريم» للابداع العلمي والتكنولوجي، جائزة «تكريم» للمساهمة في المجتمع العربي جائزة «تكريم» للقيادة البارزة للاعمال.

وأشار الاعلامي ريكاردو كرم الى انه وعلى هامش الحفل سيتم اطلاق منتدى «TAK MINDS» في يوم 18 نوفمبر 2018 في مركز جابر الاحمد الثقافي الذي يهدف الى تسليط الضوء على صناع التغيير والمواهب الناشئة، وكيفية مواجهتهم للتحديات المجتمعية الحالية في مجال التكنولوجيا والاعلام والصحافة والرياضة والترفية وغيرها، وسيشارك في المنتدى شخصيات بارزة من حول العالم مثل الحائز على جائزة نوبل للسلام للعام 2014، كايلاش ساتوراثي والانسة منال رستم اول وجه اعلانى محجب يشارك في حملة شركة «NIKE» والمغامر والكاتب مصطفى سلامة بما في ذلك الحائز على جائزة «TAKTEEM» وأعضاء مجالس مبادرات «تكريم»، بالاضافة لحضور عدد كبير من الشباب العربي بدعم من وزارة الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت رغبة منهم بالمشاركة والتفاعل مع المبدعين .

وفي ختام تصريحه بهذه المناسبة ثمن الاعلامي القدير ريكاردو كرم الدعم والرعاية التي تحظى بها مبادرة «تكريم» من لدن دولة الكويت رسميا وشعبيا .

