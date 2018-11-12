آخر النهار

عرضت شركة السينما الكويتية الوطنية «سينسكيب» فيلم Overlord بقتنية IMAX with Laser حصرياً في سينسكيب الكوت مول ، وذلك لتؤكد ريادتها في مجال عرض الأفلام كأول من يوفر هذه التجربة السينمائية في الكويت.

في هذا الصدد قالت مديرة ادارة البرامج غالية حيات تعد هذه النسخة من تجربة الآيماكس مطورة بتقنيات مستحدثة عن سابقتها حيث تم تعزيز مميزاتها السابقة من صوت وصورة من خلال تقنية الليزر التي تعمل على توفير وضوح ونقاء عالي في الصورة مع تباين وعمق في الألوان مما يتيح للمشاهدة تجربة مختلفة تماماً، بالإضافة إلى قوة في النظام الصوتي الذي يعتبر أساسياً في جعل التجربة السينمائية أكثر متعة، ومع الحفاظ على الميزة الأبرز وهي حجم الشاشة التي تعتبر الأضخم من بين كافة التجارب، والتي تضمن للجميع مشاهدة الفيلم وعيش أحداثه.

وتعتبر التجربة إضافة لسينما سينسكيب الكوت الذي تم افتتاحها مؤخراً، والتي نجحت في جذب الجماهير لتجارب حصرية مميزة وتصاميم تعتبر الأحدث والأكثر عصرية في مجال دور عرض الأفلام، وبـ305 مقاعد في قاعة الآيماكس مع الليزر الجديدة.

