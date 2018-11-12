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محمد عساف يستعد لحفلات رأس السنة


يستعد الفنان محمد عساف، للاحتفال مع جمهوره برأس السنة الجديدة 2019، من خلال 3 حفلات غنائية ضخمة يحييها في كندا على مدار ثلاثة أيام متتالية يبدأها يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر المقبل في مدينة مسيسوغا.
أما الحفل الثاني فيحييه «عساف» يوم الإثنين 31 من نفس الشهر، على أحد المسارح الكبرى في مدينة أدمونت الكندية، يليه بيوم حفله الثالث يوم الثلاثاء 1 يناير 2019، على مسرح سوراي.
وقرر «عساف» تخصيص عائد حفلاته الثلاثة إلى المؤسسات الخيرية، ويتغنى خلالها بباقة من أروع أغنياته منها «على الكوفية، راني، ما وحشناك، لوين بروح، يا حلالي يا مالي، بزعل على مين».
يذكر أن محمد عساف يعكف حاليًا على اختيار أغنيات ألبوم غنائي كامل للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، لطرحه مطلع العام المقبل، وذلك بعد موافقة أسرته على ذلك.


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