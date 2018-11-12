آخر النهار

الملاحظة الأكثر حضوراً ومن خلال متابعة لصيقة نستطيع التأكيد من خلالها إن الميزانيات سواء تلك الخاصة بالإعلام، أو المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لم تعد قادرة على استيعاب الحراك الإعلامي والثقافي العالي المستوى، في ظل التقشف الحاصل.

حتى وقت قريب كانت مهرجاناتنا وأعمالنا يشار إليها بالبنان.. ويسعى المبدعون من كل حدب وصوب لحضورها والمشاركة بها.. ولكن مع حالة التقشف، التي أصابت قطاعات عدة وفي مقدمتها قطاعات الإعلام والثقافة والفنون والآداب، ما كان له آثار سلبية على حالة الإبداع.. والإنتاج.

وحتى لا نفهم بطريقة مغلوطة، نحن مع التقشف ولكننا ضد أن نمنع الإعلام من أن يحلق بعيداً ويمثل الكويت ومكانتها وقيمتها.

مع التقشف، ولكننا ضد أن تقزم المهرجانات وتقلص ميزانياتها.. وتحجم المبادرات الثقافية.. وحينما تذهب إلى أي جهة بمشروع.. أو إنجاز يأتي الجواب «لا توجد ميزانية» انتظر ميزانية العام المقبل..؟!

هكذا أمر، وليس على المدى البعيد، بل على صعيد اللحظة، لن يكون لصالح الإعلام الكويتي بجميع قطاعاته.. ولن يكون لصالح المؤسسات الثقافية الكويتية، وعلى رأسها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

إنها دعوة لحوار منهجي حتى لا يأتي الوقت الذي لا ينفع معه عض أصبع الندم.

وعلى المحبة نلتقي.

