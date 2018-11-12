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لماذا لم تعد البيوت آمنة مطمئنة؟ ما الذي تغير داخل الأسرة الكويتية والخليجية؟ من أين أتت هذه الجرائم التي لم يكن يسمع عنها أحد من قبل؟ هل هبت «العاصفة» بفعل فاعل أم للسكوت عن أخطاء تراكمت على مر السنين؟

اختار مسلسل «العاصفة» هذا العنوان الخاطف وكأنه يدق جرس إنذار ضد كل ما يتهدد الأسرة الكويتية والعربية حيث تدور كاميرا المخرج مناف عبدال لتصويره حاليًا في بنيد القار.

وقال بطله ومؤلفه الفنان عبد العزيز المسلم: استوحيت الفكرة من الأحداث التي تمر علينا وعالجتها بكثير من الجرأة والإثارة والتشويق، فالمسلسل به الكثير من الخطوط الدرامية أبرزها اختفاء فتاة في ظروف غامضة ويصعب على الجميع التنبؤ بمن ارتكبها وما السر وراء اختفائها.

وتابع: دراما الجريمة من الأعمال التي تحتاج إلى عمق في التفكير وللأسف كانت غائبة عن الساحة منذ فترة طويلة. لكن في نفس الوقت «العاصفة» ليس عملًا بوليسيا تقليديا لكنه دراما متنوعة تتشابك فيه الخيوط وتوفر له الكثير من الإثارة.

وختم المسلم بأنه لايريد حرق الأحداث على المشاهدين ولا أن يفصح عن كل ما يحمله العمل لأن فيه الكثير من الغموض والحاجة إلى فك شفرة في كل مرحلة ما قد تؤثر على استمتاع المشاهدين به.

كما أشاد بمشاركة الفنان القدير ابراهيم الصلال وعودته إلى الدراما من خلال «العاصفة» وأضاف: مشاركة الفنان القدير إبراهيم الصلال وكل هذا العدد الكبير من النجوم الكبار والشباب هو تأكيد على أننا أمام عمل مختلف في كل تفاصيله ونحن تعودنا ان يكون التعاون مع تلفزيون الكويت بهذا المستوى لاسيما في ظل هذا الاهتمام الكبير بالدراما من قبل وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وايضا اهتمام وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم الذي أصبح له بصمات مهمة في تطوير الدراما الكويتية وكذلك الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون الذي يبذل جهوداً كبيرة حتى تظل الدراما الكويتية في المقدمة وقادرة على المنافسة خليجيًا وعربيًا.. وأتمنى أن ينال المسلسل رضا الجمهور.

الخوف

وواصلنا جولتنا في «لوكيشن» التصوير في بنيد القار مع الفنان القدير إبراهيم الصلال أحد الآباء المؤسسين للدراما في الكويت والخليج.. والعائد من رحلة علاج.. وعن دوره قال: أجسد شخصية الأب بكل ما تحمله من رمزية وقيم.. فنحن عشنا حياة آمنة وبسيطة لكن الحياة في هذه الأيام لم تعد كذلك.. لذلك لدي مشاعر خوف وقلق على أبنائي من ويلات وتقلبات الزمن، وأحاول بكل قوة الحفاظ على كيان البيت والأسرة في ظل الكثير من الأحداث والمفارقات التي تهددنا.

حول عودته للدراما بعد رحلة علاج قال: «أشعر بالسعادة الغامرة لعودتي إلى جمهوري وشاشة تلفزيون بلدي الكويت الحبيبة عبر هذا العمل الدرامي الذي يتضمن العديد من الرسائل والقيم الوطنية والاجتماعية والإنسانية، في قالب مشوق.. وأتوجه بالشكر الجزيل إلى المنتج المنفذ مجموعة السلام الاعلامية والتي اعتبرها بيتي وأتشرف دائمًا بالعمل مع الفنان عبدالعزيز المسلم.

مشاعر الأم

ومن مخاوف الأب إلى مشاعر الأم التقنيا الفنانة القديرة أسمهان توفيق التي عبرت عن سعادتها بالمشاركة في بطولة «العاصفة» وقالت: ألعب دور «أم» لكنها هذه المرة تعيش في أجواء نفسية صعبة وتعاني من القلق الشديد بعد اختفاء ابنتها والشكوك حول قتلها.

وأضافت: سعيدة جدًا بالدور خصوصًا أن المسلسل يتميز بأجواء من الإثارة والتشويق والطابع البوليسي.

حول أجواء التصوير قالت: الأجواء من أفضل ما يكون وإدارة المخرج مناف عبدال تتميز بالسلاسة والهدوء والجمال وتدفع كل ممثل للتركيز وتقديم أفضل ما لديه.. وبالتأكيد أسعدني وجود فريق تمثل على أعلى مستوى من مختلف الأجيال وعلى رأسهم الفنان القدير إبراهيم الصلال.. ومن الشباب محمد الشعيبي الذي يلعب دور ابني وكذلك شهد في دور ابنتي.. وهناك طفلة جميلة تلعب دور حفيدتي.. وبالفعل نعيش في أجواء عائلية مريحة.

وردًا على سؤال حول تعاونها المستمر مع مجموعة «السلام»: قالت تربطني عشرة عمر مع مجموعة السلام ومع المنتج والفنان عبد العزيز المسلم.. وشاركنا في العديد من الأعمال الناجحة معًا سواء ككاتبة أو ممثلة.. فمسلسل «الجسر» كان عن قصة لي وحقق نجاحا كبيرًا.. لكن هذه المرة أتعاون معهم كممثلة فقط ووجدنا كل الدعم من الشركة التي تتولى مهمة المنتج المنفذ لصالح تلفزيون الكويت..وأتمنى أن يحقق العمل النجاح وينال إعجاب الجمهور في الكويت والخليج.. خصوصًا أنه لا يقدم القالب التشويقي فقط بل يتعرض للعديد من القضايا الاجتماعية التي تهم المشاهدين.

اللص الظريف

من جانبه قال الفنان مشاري البلام: مشاركتي في «العاصفة» تحمل قيمة كبيرة ومسؤولية مهمة جدا لاسيما اننا أمام قامات مهمة مثل الفنان ابراهيم الصلال وعبد العزيز المسلم واسمهان توفيق ، فضلا عن أن العمل يدور في أجواء اللغز والجريمة وأجسد دور راشد وهو شخصية مركبة مؤثرة جدًا في سير الأحداث.

وأضاف: «راشد» لص ظريف يعيش في جو من الإثارة والغموض ويتعرض لمفارقات وتفاصيل من الصعب الحديث عنها الآن لكن أتركها للجمهور كي يبحث بفسه وينتظر ما تكشف عنه الحلقات اليومية كي يصل إلى الحقيقة بنفسه.

وأكد البلام أن الفنان عبد العزيز المسلم قدم قصة بوليسية اجتماعية من طراز رفيع ، بالإضافة الى وجود فريق عمل كبير ومتجانس. معتبرًا أن «العاصفة» من الأعمال التي تبتعد عن الرتابة والتقليدية التي تتسبب في شعور الجمهور بالملل.. ولا تتجاوز المنزل والمستشفى والمخفر وأحداث الزواج والطلاق.

وختم بالقول: نحن أمام خيوط درامية قوية ومتوازنة تتكشف من خلالها حقائق وقضايا مهمة وتوفر المتعة للمشاهدين وأتوقع أن يحدث المسلسل نقلة مهمة في الدراما الكويتية والخليجية.

تهديدات مفزعة

«بحكم عملي في المحاماة، أكابد حالة من الخوف والهلع، إزاء تهديدات مُفزعة أتلقاها من المجرمين والخارجين على القانون»

بهذا الكلام بدأت الفنانة شهد الياسين الحديث عن دورها المحوري وسط «العاصفة» وأضافت: الشخصية تُغاير الأدوار التي قدمتها في السابق، والأحداث تدور في سياق درامي معاصر، ويناقش قضايا اجتماعية مهمة، تلامس حياة المواطن الكويتي والخليجي.

وعن فريق العمل قالت: سعيدة جدًا بالمشاركة في المسلسل إلى جانب الفنان القدير إبراهيم الصلال، بعد غيابه لعامين، إثر الوعكة الصحية التي ألمت به، فضلاً عن وجود كوكبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، على غرار عبدالعزيز المسلم وزهرة الخرجي وأسمهان توفيق، وأتمنى أن يحظى العمل باستحسان المشاهدين، عند عرضه على شاشة تلفزيون الكويت في دورته البرامجية المقبلة.

الرعب النفسي

الفنانة المبدعة زهرة الخرجي قالت: ما يميز «العاصفة» أنها دراما جديدة مليئة بالغموض والرعب النفسي، فمن خلال أحداث معينة سيتفاعل الجمهور مع الأجواء البوليسية والقضايا التي يطرحها. لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل دورها وقالت: طوال مشواري الفني أحب أن أترك تفاصيل الشخصيات التي أجسدها طي الكتمان حتى تكون مفاجــــــأة للجمهور، وكل ما أستطيع قوله إنه دور مهم، ومن خلاله أواجه الكثير من المواقف والمفارقات الدرامية.

العائد بعد غياب

ومن النجوم الشباب الفنان محمد الشعيبي الذي قال: سعيد جدًا بمسلسل «العاصفة» خصوصًا أنه جاء بعد فترة كبيرة من التوقف عن الأعمال الدرامية، ووجدت في الدور الكثير من الإغراءات التي يتمناها أي فنان خصوصًا أن العمل يعتمد على قصة ثرية ومشوقة جدًا وإنتاج كبير ومشاركة نجوم كبار.

وأضاف الشعيبي: أجسد شخصية «حمد» شقيق «راشد» الطالب الجامعي الذي يصاب بحالة نفسية نتيجة الجريمة التي من المفترض أنها حدثت لأنه لا يعلم من ارتكبها ومن يقف وراءها.

جريمة قتل

من جانبها، عبرت الفنانة غرور عن اعتزازها بالتعاون مع مجموعة السلام الإعلامية في «العاصفة» وقالت: المسلسل من أضخم الأعمال الدرامية ضمن الموسم الدرامي، واصفة هذا التعاون بالجميل والمثمر الذي يمنحها فرصة جيدة .. وأشادت بكافة نواحي الدعم والإنتاج السخي وهو أمر معتاد في أعمال الفنان عبدالعزيز المسلم.

وعن دورها قالت: أجسد شخصية امراة ذات نوازع شريرة، هي زوجة الفنان مشاري البلام، وعبر قالب من التشويق تحدث جريمة قتل تضع حياتها في صراع وغموض شديد.

وراء الكاميرا

ومن وراء الكاميرا التقينا المخرج مناف عبدال الذي قال: أتشرف بالوقوف خلف الكاميرا أمام هذه الأسماء المتميزة من نجومنا الكبار، وأعتز بالتعاون مع مجموعة السلام الإعلامية والفنان القدير عبد العزيز المسلم. وتابع: المسلسل يقدم قضايا تهم كل أفراد الأسرة وتلامس الحس الوطني والاجتماعي والإنساني وحياة المواطن الخليجي وهمومه اليومية. لكن في قالب مليء بالأحداث والتشويق والغموض، نتيجة اختفاء إحدى الشخصيات في سياق الأحداث المتسارعة، ما سيكون له أثر بالغ على الجميع ويضع الكثيرين في موضع الاتهام. وأشار العبدال أنه يواصل تصوير العمل باستخدام تكنيك التصوير السينمائي، خصوصًا أنه من أضخم الأعمال الدرامية التي استقطبها تلفزيون دولة الكويت إلى شاشته في الموسم الدرامي، والجهة المنتجة سخرت كل الإمكانات في موقع التصوير.

وأخيرًا قال مدير الإنتاج أحمد عبد الله: الحمد لله أجواء التصوير تدور بشكل سلس ومريح خصوصًا أن معظم النجوم المشاركين أو جميعهم سبق لهم التعاون مع «مجموعة السلام» الإعلامية والتي لا تدخر أي جهد كي يستطيع كل فنان أن يبدع ويقدم أفضل ما لديه وهذا في النهاية لمصلحة الجمهور.. والميزة أننا أمام كوكبة كبيرة من النجوم من مختلف الأجيال والأجواء في هذه الفترة في الكويت من أروع ما يكون.. ونتمنى أن يكون العمل عند حسن الجمهو وثقة المسؤولين في تلفزيون دولة الكويت الحبيبة.

