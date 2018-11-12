ثقافة

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، يفتتح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد ناصر الجبري، في العاشرة صباح بعد غد - الأربعاء - معرض الكويت الدولي الـ 43 للكتاب والذي تستمر فعالياته في أرض المعارض الدولية في مشرف، حتى الحالي.

وأعلن مدير المهرجان سعد العنزي، ان المعرض هذا العام يشارك فيه 26 دولة عربية وأجنبية، فيما بلغ عدد الإصدارات 87246 ما بين الأدب والاقتصاد والعلوم والجغرافيا والمجلدات والقواميس وكتب الأطفال، منها 12200 اصدار 2018.

وأوضح العنزي خلا مؤتمر صحافي في مقر الامانة العامة للمجلس أن إجمالي المشاركين بلغ نحو 505 دور نشر و35 جهة حكومية، و9 منظمات و12 ناديا للقراءة، لافتا إلى ان 775 دار نشر طلبت المشاركة في المعرض وجرى الموافقة على اشتراك 369 منها بسبب التقيد بمساحة المعرض، وأضاف: «صنف معرض الكويت في المرتبة الأولى في دعم الناشرين، فنحن لا نشرك موزعين أو أصحاب مكتبات بل نعطي الفرصة للناشرين فقط».

وأشار إلى أن المعرض سيحتفي بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، ومن خلال دعم الكويت الثقافي والسياسي سيكون هناك جناح القدس مشاركة من الكويت أميرا وحكومة وشعبا في إبراز هذا الحدث الكبير الذي يعتبر من أهم ما تسعى إليه الأوطان العربية وتسانده، وسيكون وزير الثقافة الفلسطيني د.ايهاب بسيسو ضيفا عزيزا خلال افتتاح الجناح وسيقدم محاضرة حول القدس. ونفى مسؤولية المجلس عن رقابة الكتب في المعرض، وقال:» نحن جهة تنظيمية اشرافية على المعرض وليس لدينا سلطة فسح أو منع أي كتاب فهذه مسؤولية إدارة المطبوعات في وزارة الاعلام وهم متعاونون لأبعد مدى ويحكمهم قانون صادر عن مجلس الأمة بهذا الخصوص.

وبين العنزي أن المعرض يحظى هذا العام بجناح للأطفال 7B، ويقدم برنامجا حافلا وورش عمل وندوات مصغرة للأطفال، وسيكون هناك قراءة قصة لإمتاع الأطفال وتعليمهم شَغل أوقاتهم بالقراءة، كما سيفتتح معرضا للفنون التشكيلية والعمارة، وسيكون الجميع على موعد مع فنون التصوير الفوتوغرافي لنخبة من مصوري الكويت، وهناك أيضا معرض لرسوم الكاريكاتير، وستحظى إدارة الآثار والمتاحف بجناح خاص في المعرض يستطيع الجميع الاطلاع على أحدث المكتشفات الآثارية في الكويت ومسار البعثات الآثارية المشاركة في عمليات التنقيب الأثري في مناطق الكويت المختلفة، كما تشارك مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بجناح خاص يعرض أحدث ما توصل إليه الذكاء الاصطناعي والروبوت وعالم الرؤى البصرية العلمية.

حول البرنامج الثقافي، قال العنزي: إن معرض هذا العام يزخر بالعديد من الفعاليات التي ستقام في قاعة كبار الزوار VIP في صالة 6 على فترتين صباحية ومسائية، والبداية يوم الافتتاح مع أمسية ثقافية عن دور ديوان المحاسبة في نشر الثقافة المعرفية بالمجتمع بالتعاون مع ديوان المحاسبة، يقدمها د. ممدوح العنزي في 5:30 مساء، إضافة إلى أمسية شعرية للشاعر د. فواز اللعبون (السعودية) يديرها د. طالب الشريف في 7 مساء، إضافة إلى أمسية أدبية بعنوان «قراءة الكتابات الجديدة» تقدمها شيخة زيادة من قطر ومنيرة الرميحي في 7.15 مساء.

أما اليوم الثاني ـ الخميس ـ فسيكون الجمهور على موعد مع «مشروع الثقافة البترولية» بالتعاون مع وزارة النفط يقدمها ظافر العجمي في 11 صباحا، ومحاضرة «التسويق الإلكتروني وتجربة دور النشر الكويتية» بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب يقدمها رزان المرشد وأحمد حيدر وفهد العودة، ويديرها عمر العثمان في 5:30 مساء، إضافة إلى محاضرة «القدس، المقاومة الثقافية وتحديات الاحتلال» لوزير الثقافة الفلسطيني د. إيهاب بسيسو في في 7 مساء. ويزخر يوم الجمعة بالعديد من الفعاليات، أولها محاضرة «النقد المسرحي للمنظومة الجمالية في المشهد المسرحي العربي» تقدمها د. جميلة مصطفى الزقاي من الجزائر، ويديرها عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د. علي العنزي في 5:30 مساء، وأمسية شعرية بعنوان «نسج الكلم» للشاعرين الإماراتيين د. طلال الجنيبي وشيخة المطيري، بإدارة سالم الرميضي بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب في 7 مساء.

يوم السبت موعد محاضرة «الآثار والتراث المعماري لمساجد الكويت القديمة» يقدمها بشار خليفوه بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف في 10 صباحا، وفي الفترة المسائية محاضرة «الكتابات والنقوش على أرض الكويت» للدكتور سلطان الدويش الساعة 5:30 مساء، ومحاضرة «الأديب الكويتي يعقوب عبدالعزيز الرشيد» للدكتور عقاب الركابي من العراق ويدير الجلسة مهنا المهنا في 7 مساء.

أما يوم الأحد 18 نوفمبر فتتواصل ورشة «مشروع الثقافة البترولية» بالتعاون مع وزارة النفط من تقديم ظافر العجمي في 11 صباحا، ومساء أمسية «الكتابة .. احترافا أو هوى» يقدمها أإلياس فركوح (الأردن) ويديرها فهد الهندال في 5:30 مساء، وفي السابعة مساء «شهادات إبداعية» (في سيرة الفجر والحب والكتابة) يقدمها من الإمارات العربية المتحدة ناصر الظاهري والروائية إيمان اليوسف، وتديرها مريم الموسوي بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب.

وسيكون جمهورنا على موعد يوم الاثنين 19 نوفمبر في 11 صباحا ع مع ندوة «المشاريع التطويرية في ديوان المحاسبة وأثرها على المتجمع« بالتعاون مع ديوان المحاسبة يقدمها سعود العميري وأحمد العيسى وعبدالله الشيتان ومبارك السبيعي، ومساء أمسية قصصية بمشاركة: فهد القعود، مناير الكندري، أماني العنزي، ويديرها أحمد الشريعان برعاية منتدى المبدعين الجدد بالتعاون مع رابطة الأدباء في 5:30 مساء، تعقبها في 7 مساء محاضرة «برمجة العقل« وكيفية مواجهة الاختراقات الإلكترونية للدكتورة صفاء عبدالخالق في 7 مساء.

أما الثلاثاء 20 نوفمبر فهناك دورة تدريبية حول الترجمة الأدبية بالتعاون مع جمعية المترجمين تستمر لثلاثة أيام من 10 إلى 11 صباحا، ومحاضرة «أسئلة الحياة وهاجس الموت يقدمها هزاع البراري (الأردن) وتديرها استبرق أحمد في 7 مساء.

ويشهد يوم الأربعاء 21 نوفمبر محاضرة «أوقاف الحرمين الشريفين في الأرشيف العثماني يقدمها د. سهيل صابان (تركيا)، ويدير الجلسة طلال الرميضي في 5:30 مساء، ومحاضرة «تقرير المواطن» تقدمها كل من هند البلوشي وعبير المهدي بالتعاون مع ديوان المحاسبة في 7 مساء.

أما الخميس 22 نوفمبر فستكون هناك أمسية أدبية بعنوان «الاستجابة الجماهيرية للشعر العربي» تقدمها د. امتنان الصمادي من دولة قطر على أن يدير الحوار الشاعر جابر النعمة، ويصاحبها قراءة شعرية لقصائد محمود درويش يقدمها الشاعر محمد العتابي في 5:30 مساء، وهناك أيضا محاضرة «الأدب والطب في مرآة الكاتب للدكتور محمد جمال في 7 مساء.

أما يوم الجمعة 23 نوفمبر فهناك محاضرة «رسائل الأمل« لفهد البشارة في 5:30 مساء، تعقبها في 7 مساء محاضرة «القدس عاصمة فلسطين الأبدية« للدكتور سلمان أبو ستة ورئيس لجنة مواطنون من أجل القدس سهال الفليج، ويدير الجلسة محمود حربي.

أما يوم السبت 24 نوفمبر فسيكون الختام مع عرض مسرحي «الرميكية وملك إشبيلية» أداء لزاوية في قصة الشاعر الأندلسي المعتمد بن عباد ملك إشبيلية بمصاحبة موشحات أندلسية من تأليف وإخراج هيفاء السنعوسي في 6:30 مساء.

