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«البابطين» أعلنت أسماء الفائزين في المسابقة الشعرية

شريف صالح
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الإثنين 12 نوفمبر 2018

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن نتائج مسابقتها الشعرية التي تقام بالتعاون مع إذاعة صوت العرب في القاهرة بموسمها الخامس 2018، عن أسماء الفائزين بهذا الموسم. حيث حل الشاعر خالد عبدالرحمن حسن من العراق بالمركز الأول عن قصيدته «قمر الصعيد» وبلغت قيمة الجائزة ستة آلاف دولار أميركي، بينما فازت بالمركز الثاني الشاعرة إباء مصطفى الخطيب من سورية عن قصيدتها الخنساء أخيراً ترثي أولادها الأربعة..ربما الأربعين وربما..» وبلغت قيمة الجائزة ثلاثة آلاف دولار، وفازت بالمركز الثالث الشاعرة سليني غنية من الجزائر عن قصيدتها «الرصيف الأخير» وبلغت قيمة الجائزة ألف وخمسمائة دولار، وحل الشاعر ياس جياد زويد الفهداوي من العراق بالمركز الرابع عن قصيدته «ذكرى العناقيد» وحصل على مكافأة قدرها سبعمائة وخمسين دولاراً.
وضمت لجنة التحكيم كل من عميد كلية الآداب في جامعة الكويت الدكتورة سعاد عبدالوهاب التي ترأست اللجنة، والدكتور عبدالرحمن طنكول من المغرب، والدكتور زياد أبو لبن من الأردن. وقال رئيس المؤسسة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين، دأبت المؤسسة منذ خمس سنوات على تقديم مسابقة شعرية يتم الإعلان عنها عادة في شهر رمضان المبارك بالتعاون مع إذاعة صوت العرب في القاهرة، ويعلن عن النتائج في أوائل شهر نوفمبر. حيث إن لهذه الإذاعة العريقة، الأهداف نفسها التي تنشدها المؤسسة في مجال تعزيز اللغة العربية وترسيخ مكانة الشعر العربي.
وهنأ البابطين الفائزين بالموسم الخامس مشيداً باختيار لجنة التحكيم التي اعتمدت المعايير العلمية في تتويج الفائزين. يذكر أن عدد المشاركين في هذا الموسم بلغ 194 مشاركاً من مختلف أقطار الوطن العربي.


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