مال وأعمال

بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس اتحاد المصارف العربية، أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد و«KIB»، الشيخ محمد جراح الصباح، أن الاتحاد سيعقد فعاليات «الأسبوع المالي والمصرفي العربي للعام 2018» في بيروت خلال الفترة من 13 وحتى 16 نوفمبر الحالي.

ومن المقرر أن يتضمن هذا الأسبوع ثلاث فعاليات رئيسة، هي: ملتقى الأعمال والصيرفة العربي- الصيني، ملتقى التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية، بالإضافة إلى المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018 بعنوان «الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأن يحضره نخبة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والقيادات المصرفية، إلى جانب مؤسسات اقتصادية ومالية دولية من الصين إلى الولايات المتحدة الأميركية، مروراً بالدول العربية وأوروبا. وقد وصف الجراح «الأسبوع المالي والمصرفي العربي» قائلاً إنه يعتبر بمثابة تظاهرة اقتصادية تتميز بزخم المشاركة وتنوعها ورفعة مستواها ومكانتها من جهة، إلى جانب تميزها بطبيعة المواضيع التي تناقشها، والأهداف التي تتطلع إلى تحقيقها من جهة ثانية.

معتبراً أن هذه الفعالية تمثل فرصة حقيقية لدعوة المصارف العربية للتعاون والعمل معاً من أجل إحداث تغييرات حقيقية في الدول العربية واقتصاداتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما ينعكس بالتالي على تأمين مستقبل أفضل للأجيال العربية الصاعدة.

وحول مناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس اتحاد المصارف العربية، قال الجراح إن الاتحاد استطاع خلال السنوات الماضية أن يثبت قدرته على تحقيق الهدف من وراء تأسيسه.

حيث نجح في دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين المصارف العربية وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، إلى جانب تطوير العمل المصرفي والتمويلي في الدول العربية، وزيادة فعالية الدور الذي تقوم به المصارف ومؤسسات التمويل العربية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

مؤكداً سعي الاتحاد المستمر لأن يكون سنداً أساسياً وحقيقياً للعمل الاقتصادي العربي المشترك، وحجر الأساس في عملية بناء وتطوير التعاون المصرفي ووضعه في خدمة أغراض التنمية المصرفية والمالية والاقتصادية على كامل مساحة الوطن العربي.

