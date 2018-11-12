مال وأعمال

نظّم بيت التمويل الكويتي «بيتك» حلقة دراسية حول «مدخل للصكوك» لطلبة كلية العلوم الادارية في جامعة الكويت. تأتي هذه المبادرة استمرارا للعلاقة المتميزة بين «بيتك» والطلبة في الجامعات، وضمن اطار المسؤولية الاجتماعية للبنك والسعي المتواصل لنشر مفهوم الصيرفة الاسلامية وابراز اهميتها ودورها في الاقتصاد العالمي، وكذلك بهدف تعزيز خبرة الطلاب واثراء الخبرات التعليمية من خلال اتاحة الفرص التعليمية والتدريبية.

وقدم الحلقة الدراسية المدير التنفيذي لسوق النقد في ادارة الخزانة في «بيتك» محمد الدويلة، الذي استعرض خلالها أهمية وخصائص منتج الصكوك والتعريف بالتطبيقات العملية لهذا المنتج في الأسواق المالية، فيما بيّن انواعه وتصنيفاته من منظور استثماري، موضحا انواع اسواق الصكوك الاولوية والثانوية، وكذلك الفرق بين الصكوك والسندات، والمخاطر المرتبطة بالصكوك، والتوجهات الجديدة في أسواق الصكوك. ولفت الدويلة خلال الحلقة الدراسية الى ان منتج الصكوك يشهد نموا واقبالا كبيرين كونه يمثل بديلا للأوراق المالية التقليدية ذات الدخل الثابت، فضلا عن ان اسواق معظم الدول الاسلامية هي اسواق ناشئة ما يؤثر ايجابيا على اصدارات الصكوك. ونوه بالانتشار الواسع لمفهوم وثقافة صناعة التمويل الاسلامي ومنتجاته وادواته على مستوى العالم، ولجوء العديد من الدول والمؤسسات الى الصكوك لفتح مصادر تمويل جديدة، لافتا الى ان الصكوك تمثل بديلاً مناسباً توظف فيه المصارف الإسلامية فوائضها المالية.

وأوضح الدويلة ان «بيتك» يعد من أكبر المؤسسات الإسلامية المصرفية والتمويلية الرائدة عالميا، مستعرضا ريادته في مجال الصكوك من حيث التداول والاصدار سواء لمؤسسات او لحكومات بفضل علاقاته الواسعة وخبراته المتراكمة بهذا المجال. وأشار الى ان حجم التداولات في سوق الصكوك لمجموعة «بيتك» وصل الى 16.6 مليار دولار في العام السابق، الأمر الذي رسخ ريادة البنك في السوق الثانوي للصكوك كمتداول رئيس وصانع سوق على المستوى الإقليمي و العالمي.

