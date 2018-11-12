مال وأعمال

نظّمت بورصة الكويت مؤخراً في مقرها الرئيس حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الكويتي على مدار يوم كامل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الموظفين للمشاركة في هذه الحملة. وتهدف هذه المبادرة إلى غرس الشعور بالمسؤولية الاجتماعية بين موظفي بورصة الكويت، وتشجيعهم على المساهمة بفعالية في تحقيق رفاه المجتمع من خلال أخذ زمام المبادرة للمشاركة في الأعمال الخيرية والإنسانية. وقد حظيت المبادرة باهتمام كبير من الموظفين الذين حرصوا على التبرع بالدم، ما يعكس روح الايثار الذي يتمتع بها الموظفون، وإيمانهم القوي بأهمية دعم ومساعدة المحتاجين للتبرع بالدم. وتُعد هذه الحملة إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي اعتمدتها بورصة الكويت على مدار العام، وتأتي ضمن التزامها الإنساني النشط في دعم المجتمع المحلي.

