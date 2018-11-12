مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 44 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم «106» لسنة 2013 في أكتوبر الماضي. وأضافت الوزارة في بيان صحافي ، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لأربع شركات عقارية وشركتي صرافة وشركتي مجوهرات. وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام 18 شركة عقارية وشركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، لافتة إلى إصدارها أمراً بتقديم تقريرين لشركة عقارية وشركة مجوهرات، كما تقدمت الادارة بطلب وقف نشاط لعدد 14 شركة عقارية وشركة مجوهرات. وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 57 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 46 شركة عقارية وشركتي صرافة و9 شركات مجوهرات. ولفتت إلى أن «مكافحة غسل الأموال» حدثت بيانات 112 ترخيصاً موزعة على 82 شركة عقارية و 3 شركات صرافة و24 شركة مجوهرات و3 شركات تأمين في حين اعتمدت تسجيل تعيين 78 مراقباً لـ 66 شركة عقارية و10 شركات مجوهرات وشركتي تأمين. ومن جانب اخر قامت الادارة بإقامة ورش عمل لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حيث شارك بفعاليات الورشة عدد (17) محل مجوهرات.

