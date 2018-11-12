مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 دينار. وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: محمد عبدالله خلف المانع، حسن علي محمد العجمي، علي محسن حسين، حمد محسن على جديع، سعد محمد اسحق الهاجري.

بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء أن لا يقل رصيدهم عن 500 د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب و كما أن كل10 د.ك تمثل فرصة واحده لدخول السحب.

وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.

