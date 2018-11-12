مال وأعمال

عقدت شركة المباني المؤتمر الثالث للمحللين الماليين بعد الإعلان عن أرباح الربع الثالث لعام 2018، بحضور كل من نائب الرئيس التنفيذي طارق العدساني وكبير المديرين الماليين زاهد كاسماني والمدير التنفيذي للاتصالات شعاع القاطي.

أدارت الجلسة شعاع القاطي حيث عرضت في بدايتها نص إخلاء المسؤولية القانونية لشركة المباني، ثم انتقل الحديث لطارق العدساني الذي قدم عرضا عاما لمشاريع الشركة ورؤيتها مستهلا بالوضع الاقتصادي الكلي في الكويت الذي تعافى أخيراً وأظهر مستويات مريحة والتي انعكست بدورها على مستوى الفرد ومعدل الصرف. وانتقل العدساني للحديث عن مشاريع الشركة وتطلعاتها المستقبلية مستهلا بالافنيوز الكويت ونوه أنه وصلت عدد المحلات التي تم افتتاحها مؤخرا في المرحلة الرابعة من المشروع إلى أكثر من 160 محلاً، حيث بعد فترة الصيف تسارعت عملية الافتتاح من قبل المستثمرين، وتتضمن هذه المرحلة 308 محال وتم تأجير غالبيتها حيث تصل نسبة التأجير إلى 95 في المئة للمجمع ككل وهي نسبة مطمئنة. وأضاف بأن الإدارة تنسق منذ مدة مع الجهات المعنية بخصوص تطوير البنية التحتية الخاصة بالمنطقة المحيطة بالافنيوز، حيث تمت الموافقة حاليا ونأمل أن يتم التنفيذ قريبا إذ ستسهم في تحسين حركة مداخل ومخارج المجمع.

وبالنسبة للمشاريع الأخرى، لدينا أرض في منطقة السالمية تبلغ مساحتها حوالي 10,000 متر مربع في موقع استراتيجي مقابل شارع الخليج العربي، وقد واجهنا بعض الصعوبات في السابق لكننا الآن نقوم بكل الدراسات المطلوبة للتوصل إلى المكونات الأفضل للمشروع والتي يمكن أن تحقق أفضل عائد. أما فيما يتعلق بالافنيوز - البحرين فقد أكد العدساني أنه يشهد نجاحا في جذب العديد من الزوار من البحرين وخارجها وإن كانت الأوضاع العامة للسوق لم تكن بأحسن صورها إلا أنه حقق نجاحا مرضيا وبما يتماشى مع التوقعات.

وأضاف قائلا: بأنه معدل التأجير قد بلغ 88 في المئة ونأمل أن يتطور، كما أن الإدارة قد راجعت وطورت تصميم المرحلة الثانية من المشروع حيث زادت من المساحة التأجيرية لتصل إلى 56 الف متر مربع بدلا من 40 الف متر مربع في التصميم السابق، والذي سينعكس بدوره إيجابيا على النتائج المالية، كما افتتحنا مؤخرا مواقف متعددة الأدوار أضافت بدورها مواقف سيارات جديدة وأسهمت في إنسيابية الحركة.

أما بالنسبة لمشاريع الشركة بالمملكة العربية السعودية، فأوضح العدساني أن الافنيوز الرياض يعتبر في المراحل النهائية فيما يتعلق بالتمويل حيث يتم مراجعة البنود من قبل القانونيين على أمل أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الأخير من هذا العام.

أما بالنسبة للبناء فقد تم دعوة ثمانية مقاولين وتم تصفيتهم من بعد تقييمهم إلى ثلاثة مقاولين حيث تتم مناقشة التفاصيل معهم، كما يقوم الفريق المسؤول بالإضافة إلى مستشارين بمراجعة وتقييم كل التفاصيل للمشروع الذي يعتبر الأكبر لشركة المباني.

وبالنسبة للأفنيوز الخبر فإنه لايزال في مراحل التصميم النهائية، وتجدر الإشارة إلى أن الموقعين مملوكين من قبل شركة شمول التابعة لشركة المباني. وردا على سؤال يتعلق بمعدل الإشغال للمرحلة الرابعة وحدها، أفاد أن معدل الإشغال للمرحلة الرابعة يبلغ حوالي 90 في المئة وقد تم التقدم فيها بشكل جيد ، أما بالنسبة للـ 10 في المئة المتبقية ، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالطلب، فالطلب موجود، بل هي مسألة الحصول على التوليفة الصحيحة من المستأجرين ، وملء المساحة المناسبة بالمستأجر المناسب لذلك هناك شعور بالارتياح بالنسبة لعملية التأجير في المرحلة الرابعة.

أما بخصوص معدل الإشغال في مشروع البحرين في المرحلة الأولى أوضح العدساني قائلا: أن معدل الإشغال في البحرين يبلغ وكما ذكرنا في العرض 88 في المئة ، نعم لم تتغير النسبة بشكل كبير عما كانت عليه في الربع الماضي، لكن لدينا طلب جيد في البحرين. وبما أن المركز التجاري صغير من حيث الحجم ، نحن نسعى للحصول على التوليفة الصحيحة من العلامات التجارية داخل هذا المركز التجاري وبشكل مكمل للمرحلة الثاني، لذلك نحن أيضا نشعر بالارتياح من حيث التأجير في البحرين ونأمل أن يحقق ازدهارا في الربع المقبل.

وفيما يتعلق بوجهة نظر شركة المباني حول سوق العقارات مع سعر الفائدة، وكيف ترى تأثير زيادة العرض في الضغط على الأسعار، نوه العدساني أن سوق العقارات يواجه ضغوطًا في بعض المكونات مثل القطاع السكني، والمكاتب ، لكن بالنسبة لمجال قطاع التجزئة، فالوضع أفضل بعض الشيء من هذه الموجة أوهذه الضغوط، حيث يعد الافنيوز وجهة مهمة ومهيمنة نوعا ما في السوق الكويتي.

وأكد العدساني قائلا: وفيما يخص العرض في قطاع التجزئة فإنه لا يؤثرعلينا بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث ان المعروض إما يخدم مجال مختلف أو يقدم خدمة لشريحة مختلفة. فعندما يتعلق الأمر بهذا النوع من مراكز التسوق، وهذا النوع من تجربة التجزئة والترفيه ، فإني أعتقد أن الافنيوز هو المهيمن.

وردا على سؤال يتعلق بالافنيوز، ما إذا تأثر بانخفاض سوق العقارات، خاصة من حيث معدلات الإشغال ومعدلات الإيجار للمتر المربع، قال العدساني: في البداية كان العام الماضي مليئا بالتحديات وربما كانت البداية بطيئة ولكن ليس هذا هو الحال اليوم حيث أن معدل الطلب كبير، ونحن في مستوى إشغال جيد يقدر بـ 90 في المئة للمرحلة الرابعة ، و95 في المئة لكامل المجمع وهو مستوى مقبول جدا. علاوة على ذلك ، نحن نحقق تقدما بوجود مستويات طلب جيدة ، وهناك قائمة انتظار لوحدات معينة، لكننا لاننظر من هذه الزاوية، نحن نبحث عن أفضل المشغلين وأفضل توليفة لشغل تلك الأماكن.

وفيما يخص سؤال عن تمويل مشروع الأفنيوز الرياض قال إن مبلغ الـ 13 مليار ريال سعودي هو مخصص لإجمالي المشروع مع الأبراج، فإذا أخذنا الأبراج التي نخطط لبناءها في مرحلة مختلفة أو في مسار مختلف لن يبدأ الآن أو لن يتم تضمينه في التمويل، فإن نفقات رأس المال التي نتحدث عنها اليوم تبلغ 9.7 مليارات، لذا 9.7 مليارات هي مخصصة لمركز التسوق وحصة الخدمات، ومن إجمالي هذا المبلغ تم إنفاق 2.2 مليار بالفعل من خلال الاستحواذ على الأرض بالإضافة إلى بعض النفقات الجانبية ، وسيتم تأمين 60 في المئة من الكلفة من خلال تمويل البنوك. لذلك إذا قمنا بحسبة بسيطة، فإن القيمة المتبقية تبلغ حوالي 1.5مليار ريال سعودي. وفيما يتعلق بنفقات رأس المال المتبقية والتي سيتم إنفاقها للمرحلة الرابعة والفنادق في الكويت، صرح كبير المديرين الماليين زاهد كاسماني أن ما تبقى من نفقات رأس المال للمرحلة الرابعة والفنادق التي سيتم إنفاقها على مدى العامين المقبلين هي حوالي 70 مليون دينار سيتم إنفاقها خلال عامي 2019 و2020 . وأضاف كاسماني فيما يخص السؤال المتعلق بالأثر الكامل لتكاليف التمويل والاستهلاك للمرحلة الرابعة في الربع الثالث قائلا: يتم اعتماد كلفة التمويل والاستهلاك للمرحلة الرابعة بشكل كامل لفترة الربع الثالث اعتمادًا على عدد المناطق التي تم تشغيلها واستخدامها خلال هذه الفترة. سيزداد هذا التأثير حين يتبين تأثير الربع بكامله على الربع المقبل. كان معظم الاستهلاك في فترة الربع كله في سبتمبر 2018 في حين لم تكن كلفة الفائدة لفترة الربع بأكملها، حيث كانت فقط لمدة 63 يومًا تقريبًا.

وردا على سؤال حول متى سيحدث التأثير الكامل لكلفة التمويل المتعلقة بالمرحلة الرابعة وهل ستدخل في بيان الدخل، قال كاسماني بأن كلفة التمويل المتعلقة بالمرحلة الرابعة ستدخل إلى بيان الدخل بشكل كامل في عام 2019 للعام كله. وفي الربع القادم، سيكون لدينا أيضًا التأثير الكامل لكلفة التمويل بما أن المرحلة الرابعة مفعّلة بالفعل. أما بالنسبة لكلفة التمويل المرتبطة بمشاريع الفنادق فسوف تدخل فقط عندما تتحقق إيرادات هذه الفنادق.

