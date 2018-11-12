مال وأعمال

نوه كاسماني بأن الدخل التشغيلي ارتفع في الربع الثالث من عام 2018 إلى 24.2 مليون دينار بزيادة تقدر بـ 30 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي والتي شملت إرادات من المرحلة الرابعة لجزء من ربع السنة.

بلغت المصروفات التشغيلية 5.6 ملايين دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، مما يمثل زيادة بنسبة 47 في المئة، ويرجع ذلك بشكل أساسي لتركيز مصروفات النفقات الأولية لافتتاح وتجهيز العمليات المتعلقة بالمرحلة الرابعة. وينعكس هذا أيضا في انخفاض الهامش التشغيلي إلى 66.9 في المئة مقارنة بـ70.2 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وينعكس اتجاه مماثل في نتائج التسعة أشهر، حيث انخفض هامش التشغيل بنسبة 1 في المئة ليبلغ 68.84 في المئة مقارنة مع 69.8 في المئة لنفس الفترة من العام الماضي.

وكما هو الحال مع الربح التشغيلي، فقد بدأت المرحلة الرابعة تضيف إلى صافي الربح حيث ارتفع صافي الربح للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بمقدار 2.3 مليون دينار ليبلغ 14.5 مليون دينار ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19 في المئة عن نفس الفترة من عام 2017. ونتيجة لذلك، ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 13.90 في المئة مقارنة بـ 13 في المئة في عام 2017.

وكما هو متوقع، كان العائد على الأصول لمدة 3 أشهر والمنتهية في 30 سبتمبر 2018 عند 6.77 في المئة، وهو أعلى بمقدار 43 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. تراجع هامش الربح الصافي إلى 59.8 في المئة بسبب النفقات المحجوزة للمرحلة الرابعة وكانت لفترة الربع كلها مقارنة بإيرادات جزء من ربع السنة. من المتوقع أن يتحسن هذا الأمر مستقبلا ما إن تتحقق الإيرادات.

